嘉科實中新建校舍動土 相鄰台積電117年完工

近日台北延平國中招生考試，其作文題目讓「超過半數學生的爸媽死掉」引發網路對學生作文的討論。近日有教學10年的國小作文老師也發文紓解心聲，提到她一個月要改幾百篇作文，但學生基本國語能力差、不守秩序，還要

2025-03-25 12:32