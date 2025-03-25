快訊

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

被家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師現身警局作筆錄：謝謝關心

彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

屏東兒童節禮物給100元超商卡 學童花錢還要結合數學、計算卡路里

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市建國實驗小學今年送給學童兒童節禮物打破傳統，發給每名學童100元超商禮物卡，讓學童們到超商挑選100元的物品，學童挑選自己想要的物品，超開心的。記者劉星君／攝影
屏東市建國實驗小學今年送給學童兒童節禮物打破傳統，發給每名學童100元超商禮物卡，讓學童們到超商挑選100元的物品，學童挑選自己想要的物品，超開心的。記者劉星君／攝影

屏東市建國實驗小學今年送給學童的兒童節禮物打破傳統，發給每名學童100元超商禮物卡，讓學童們到超商挑選100元的物品，也可以跟同學合作，精打細算，回去後還要計算購買食物的卡路里，讓生活中結合數學、健康教育。

建國實小六年級的學童們今天上午開心的走到學校旁邊的超商，大家手上拿的100元超商商品卡，在超商來回走動，精打細算想著要買些什麼，如何買到剛剛好100元，若是有剩下是不是還可以跟同學一起合資。

學童們穿梭在超商的飲料區、餅乾區、糖果區、還有思樂冰區、冰棒區來回走動，有學生想了很久，有學生一下子就想好了，有學生結帳時才發現，原來超商有商品在做折扣，有的剛好正在打折。

六年級學童呂沂璟開心介紹她買花100元買商品，她說，買了餅乾、冰淇淋、飲料，剛好一百元，「買自己喜歡的覺得很好」。

「這次的兒童節禮物很不樣！」六年級汪暄鄴說，之前兒童節禮物都是學校選好買給大家，這次可以在超商買自己喜歡的。

學生劉亦宸說，他買了一杯飲料，兩個糖果，這次學校發一百元商品券給他「很訝異」，挑選過程中，學到分工合作，有剩下的錢可以給隊員，本來想買思樂冰，但考量會剩下很多錢，就沒有買了。

六年級導師郝峯儀說，為了兒童節讓學生們有不同體驗，想說不要放過學習機會，設計學習單，包括如何跟同學合作，也要跟生活結合，學生們總是會想吃甜食，回到學校後，計算買的食品的熱量，可以結合健康教育，了解每天攝取熱量，也要寫心得感想，活動結合語文、美勞、數學與健康教育。

建國國小校長温昇泓說，結合素養課程，讓孩子自己選擇，每個孩子有一百元額度，每個東西單價如何加起來剛剛好，12年國教談素養教育，生活化，脈絡化，情境化，將數學課帶到情境操作。

屏東市建國實驗小學今年送給學童兒童節禮物打破傳統，發給每名學童100元超商禮物卡，讓學童們到超商挑選100元的物品，學童挑選自己想要的物品，超開心的。記者劉星君／攝影
屏東市建國實驗小學今年送給學童兒童節禮物打破傳統，發給每名學童100元超商禮物卡，讓學童們到超商挑選100元的物品，學童挑選自己想要的物品，超開心的。記者劉星君／攝影

兒童節 禮物 超商

延伸閱讀

兒童節南瀛天文館有好康 「3D小湯姆太空大冒險」首映

屏東黑膠音樂會3月26日啟售 趙傳、辛曉琪、萬芳回味經典

慶祝兒童節 苗栗縣各地「童樂會」時間看這裡

企業攜手送暖家扶分享愛 最棒兒童節禮物

相關新聞

屏東兒童節禮物給100元超商卡 學童花錢還要結合數學、計算卡路里

屏東市建國實驗小學今年送給學童的兒童節禮物打破傳統，發給每名學童100元超商禮物卡，讓學童們到超商挑選100元的物品，也...

跨縣市克難練習 雲林首座標準射箭練習場落腳林內國中

為增加孩子在全國賽事表現機會，雲林縣林內國中2年多前成立射箭隊，因校內無專業射箭場地，隊員必須遠赴中正大學及阿里山國中小...

嘉義科學園區實驗中學動土 2028年完工、最多可開52個班

國科會斥資22.9億元新建嘉義科學園區實驗高級中等學校去年11月13日開工，今天舉辦動土典禮，國科會副主委蘇振綱、嘉義縣...

老鐵、牛逼滿天飛…國小作文老師嘆學生「國語能力差爆」：快要瘋掉

近日台北延平國中招生考試，其作文題目讓「超過半數學生的爸媽死掉」引發網路對學生作文的討論。近日有教學10年的國小作文老師也發文紓解心聲，提到她一個月要改幾百篇作文，但學生基本國語能力差、不守秩序，還要

台南立人國小自寫自畫自己設計 出版最特別的畢業禮物

台南市北區立人國小日前完成3本校本位課程繪本，孩子們用獨特的視角與純真的筆觸，真誠地呈現社區的歷史與文化，一筆一畫間，都...

教練體罰學生 雲縣遭批輕放

人本教育基金會昨開記者會指控雲林縣西螺國中廖姓體育老師、蔡姓教練涉體罰和霸凌羽球隊學生，多名學生身心受創，但廖仍擔任中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。