屏東兒童節禮物給100元超商卡 學童花錢還要結合數學、計算卡路里

屏東市建國實驗小學今年送給學童的兒童節禮物打破傳統，發給每名學童100元超商禮物卡，讓學童們到超商挑選100元的物品，也可以跟同學合作，精打細算，回去後還要計算購買食物的卡路里，讓生活中結合數學、健康教育。

建國實小六年級的學童們今天上午開心的走到學校旁邊的超商，大家手上拿的100元超商商品卡，在超商來回走動，精打細算想著要買些什麼，如何買到剛剛好100元，若是有剩下是不是還可以跟同學一起合資。

學童們穿梭在超商的飲料區、餅乾區、糖果區、還有思樂冰區、冰棒區來回走動，有學生想了很久，有學生一下子就想好了，有學生結帳時才發現，原來超商有商品在做折扣，有的剛好正在打折。

六年級學童呂沂璟開心介紹她買花100元買商品，她說，買了餅乾、冰淇淋、飲料，剛好一百元，「買自己喜歡的覺得很好」。

「這次的兒童節禮物很不樣！」六年級汪暄鄴說，之前兒童節禮物都是學校選好買給大家，這次可以在超商買自己喜歡的。

學生劉亦宸說，他買了一杯飲料，兩個糖果，這次學校發一百元商品券給他「很訝異」，挑選過程中，學到分工合作，有剩下的錢可以給隊員，本來想買思樂冰，但考量會剩下很多錢，就沒有買了。

六年級導師郝峯儀說，為了兒童節讓學生們有不同體驗，想說不要放過學習機會，設計學習單，包括如何跟同學合作，也要跟生活結合，學生們總是會想吃甜食，回到學校後，計算買的食品的熱量，可以結合健康教育，了解每天攝取熱量，也要寫心得感想，活動結合語文、美勞、數學與健康教育。