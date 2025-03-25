跨縣市克難練習 雲林首座標準射箭練習場落腳林內國中

為增加孩子在全國賽事表現機會，雲林縣林內國中2年多前成立射箭隊，因校內無專業射箭場地，隊員必須遠赴中正大學及阿里山國中小學進行移地訓練，學校爭取體育署、縣府補助，打造雲林縣首座標準射箭練習場，今天啟用，未來將開放全縣練習使用。

林內國中射箭練習場今天啟用，場內設有6個靶位，發箭區距離靶位長度有10M（基礎訓練）、30M（國小組）、50M（國中組）、70M（高中、社會組），採用電動攔箭網設備、配備夜間照明，可提供選手晚上練習使用，有效強化練習強度與進度。

校長薛錦彰表示，射箭為亞奧運項目，選手培訓不受身高、體重等體型限制，只要有興趣都可以加入，而且學習射箭需要高度專注、穩定，有助青春期孩子穩定心緒，因此學校2年多前將射箭列為重點發展項目，成立射箭隊，但因無標準練習場，隊員必須遠赴中正大學及阿里山國中小學移地訓練。

雖然訓練克難，但射箭隊表現穩定進步，今年全國青年盃射箭錦標賽國男排名27名、國女排名23名，現在有標準練習場，可以就近增加訓練強度，相信表現能更上層樓，該練習場將開放全縣使用。