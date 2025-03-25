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嘉義科學園區實驗中學動土 2028年完工、最多可開52個班
國科會斥資22.9億元新建嘉義科學園區實驗高級中等學校去年11月13日開工，今天舉辦動土典禮，國科會副主委蘇振綱、嘉義縣長翁章梁等人持鏟動土，第一期2026年7月底完工、第二期2028年2月完工，校地面積約8.5公頃，預計最多可容納52班，招生1573人。
嘉義科學園區2023年5月動土，園區面積88公頃，吸引台積電等多家科技業廠商進駐，預計創造超過380億元年產值，帶來5700個就業機會，國科會南科管理局正在推動二期擴建，也斥資22.9億元成立實驗中學，包括幼稚園、國小、國中、高中，讓園區員工子女就近就學。
校長林怡慧說，新建校舍去年11月開工，第一期工程2026年7月底完工，第二期工程2028年2月底完工。113、114學年借用長庚科大、嘉義大學校舍招收首批新生，包括國小、國中、高中各3班、雙語2班，報名狀況踴躍，未來校舍落成最多可容納52班，預計招生1573人。
校方指出，嘉科實中校地面積8.5公頃，將設置幼兒園、國小部、國中部、高中部、雙語部，還有體育館、風雨球場、家政教室、圖書館及視聽教室等，將以圖書館為校園核心，激發學生自主學習，也融合科學園區的AI數位存取意象作為建築立面語彙。
翁章梁說，嘉科實中是嘉義科學園區標準配備，台灣所有科學園區學校辦學成績優異，招生狀況熱烈，相信嘉義也不例外，8成招收園區生，還有2成留給縣民就學。蘇振綱說，希望嘉科實中成為培育人才與科技共榮的基地，持續為台灣高科技產業發展奠定基礎。
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