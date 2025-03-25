老鐵、牛逼滿天飛…國小作文老師嘆學生「國語能力差爆」：快要瘋掉

近日台北延平國中招生考試，其作文題目讓「超過半數學生的爸媽死掉」引發網路對學生作文的討論。近日有教學10年的國小作文老師也發文紓解心聲，提到她一個月要改幾百篇作文，但學生基本國語能力差、不守秩序，還要應付家長要求，讓她身心俱疲，只想明天就去辭職。

原PO在Dcard以「作文老師當到怒火中燒」為題發文，稱自己以有10年教學經驗，目前在國小補習班擔任金牌專班的教師，一個月要改幾百篇作文，卻被學生素質逼到快瘋掉，「教育愛」都被燒光了。

她接連點出現在學生4大問題：上課上了個寂寞、越說不要錯就越要犯、基本國語能力差到爆炸、廢話連篇。她表示無論上課怎麼教，學生寫出來的內容還是整篇離題外加邏輯斷裂，錯字連篇是家常便飯，抖音用語「老鐵牛逼666」更是基本款，常改到她評語無處可寫，還會一錯再錯，怎麼樣都改不過來。

還有些品性欠佳的學生，上課聊天嬉鬧到老師光管秩序就好，根本無法好好上課，有些還會霸凌、歧視同學並拿來當寫作題材，甚至取笑任課老師的外貌身材，讓她制止到心累。此外，部分家長要求一堆，要特別指導，又要少批評也不能一直誇，也一直在消耗她對教學的熱情與生命，怒嗆「薪水高有屁用，明天就去辭職」。

她最後提供，雖然知道還是有好孩子、也有上課進步的學生，她自己也帶過幾屆天使班，但仍建議補習班應該適度篩選學生，別讓那些只想交朋友混時間、家長也搞不清楚狀況的渣滓混進來，「因為他們永遠都不會進步」，直言自己雖然說得很難聽，「但別忘了孔子也罵過宰我，我相信這種教師的無奈跟憤怒是古今相通的」。

留言釣出不少教師惺惺相惜，「辛苦了，完全看到我在教作文時的樣子」、「實際教學之後我也發現真的期待不用太高」、「改過作文才了解學生的寫作能力究竟可以差到什麼程度，我甚至改過全程不加標點符號的作文，很想問這些學生平常講話都不停頓的嗎？」、「我還以為這篇文是我發的，之前在之前在作文補習班待了三年的時間，真的覺得我是來積德的⋯⋯」、「本人國立大學教師（專任），到大一國文上課也是相同狀況。不誇張。標點符號逗到底、開頭不會空兩格、文不對題是家常便飯、廢話是專長（因為我有規定字數）」。

也有人指出「這是智慧手機及影音娛樂普及化的苦果」，提到家長圖方便、安靜，一些孩子在學齡前就3C成癮、無法專心，只能請家長自己先改變，陪伴孩子閱讀，或讓孩子「看見」他們在閱讀，否則怎麼要求孩子做到家長自己都辦不到的事？