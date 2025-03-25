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台南立人國小自寫自畫自己設計 出版最特別的畢業禮物

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區立人國小師生共同完成3本校本位課程繪本，學生從中學到繪本書製作，也更認識在地文化。圖／立人國小提供
台南市北區立人國小師生共同完成3本校本位課程繪本，學生從中學到繪本書製作，也更認識在地文化。圖／立人國小提供

台南市北區立人國小日前完成3本校本位課程繪本，孩子們用獨特的視角與純真的筆觸，真誠地呈現社區的歷史與文化，一筆一畫間，都是他們對這片土地的深深情感，蘊含愛與敬意。學生透過繪本展現學習成果，也為社區寫歷史，更是最不一樣的畢業禮物。

繪本「媽祖救劫」是以媽祖信仰為核心，透過細膩的文字與精美的圖畫，讓讀者感受媽祖慈悲與先民勇敢的精神。不僅是對傳統信仰的致敬，也讓孩子了解海洋文化。

「開基玉皇宮的神奇金幣」繪本則以幽默與創意勾勒出玉皇大帝信仰的歷史脈絡，透過一枚奇妙的金幣，串起過去與現在的故事情節，讓讀者在探尋金幣秘密的同時，感受到這座城市中廟宇建築與地方信仰的魅力。

「翻閱，玉皇宮」則是以翻翻書形式設計，帶領讀者穿越時光的長廊，追溯玉皇宮四百年的歷史風華。書頁中每個翻動，彷彿打開一扇窗，從不同的視角看見這座廟宇與城市成長的軌跡，也讓孩子們在互動中深化對於傳統與現代的認識。

校長王全興感謝開基玉皇宮和教育局的支持，挹注學校撰寫及出版經費25萬元，讓充滿創意與溫度的繪本得以誕生。他說，今年新創作的繪本採用多元形式傳遞繪本的溫暖與創意，以紙本書籍邀請讀者靜心閱讀，以數位閱讀提供更多互動與沉浸式體驗，也用4趣味走讀融合學習與探索，帶領讀者走進書中的世界，真切體驗人文的魅力。

另，繪本融入「遊戲」理念，希望透過有趣的互動式AI遊戲，牽引著讀者融入其中，享受知識與樂趣交織的閱讀旅程，帶來更豐富深刻的感動。

學生張晏榕分享，此繪本歷時兩個多月完成，還製作成電子書，並配上語音，「感謝校長為我們出版最佳的畢業禮物」。聲光效果和畫面都相當具臨場感，相信一定會讓大家喜歡和滿意。張富硯說，製作過程中認識了很多志同道合的好朋友，除了學習如何製作繪本，也學習到其他同學的畫畫技巧，收穫很多，也很有成就感。

曾馨也分享，製作過程中不僅讓我們對在地文化更了解，也感受到社區居民對信仰的虔誠與熱情，會更加珍惜並尊重我們的文化根源。林宥岑說，這本繪本由老師和美術老師共同指導完成的，繪本中，「主角的阿公和媽祖協力打倒海怪的橋段，驚險刺激，令我印象深刻」。

曾凡紜也說，竟然可以在畢業前為自己出版繪本，這將是一輩子的驕傲和回憶。繪本故事主角小昭，這個名字是大家一起票選出來的，很喜歡這次的繪本創作體驗。負責畫媽祖的周余晏說，每人細心地刻畫自己筆下的人物，分工合作，最終一起造就出這件富有成就感的作品，「成為我們共同的美好回憶」。

台南市北區立人國小師生共同完成3本校本位課程繪本，是學生最好的畢業禮物。圖／立人國小提供
台南市北區立人國小師生共同完成3本校本位課程繪本，是學生最好的畢業禮物。圖／立人國小提供
台南市北區立人國小師生共同完成3本校本位課程繪本，學生從中學到繪本書製作，也更認識在地文化。圖／立人國小提供
台南市北區立人國小師生共同完成3本校本位課程繪本，學生從中學到繪本書製作，也更認識在地文化。圖／立人國小提供
台南市北區立人國小師生共同完成3本校本位課程繪本，學生從中學到繪本書製作，也更認識在地文化。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區立人國小師生共同完成3本校本位課程繪本，學生從中學到繪本書製作，也更認識在地文化。記者鄭惠仁／攝影

媽祖 繪本

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