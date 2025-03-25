生生喝鮮奶 北市送兒童節大禮

台北市長蔣萬安昨送上兒童節大禮，宣布4月7日起試辦一周「生生喝鮮奶」政策，14日起正式上路，公私立幼兒園、國小學童可每周領取一次鮮乳或豆漿。新北、桃園市則編列預算，每人分別為60、100元，由各校自行決定禮物。

蔣萬安說，18.4萬學童可憑數位學生證、專屬卡證，至全聯、美聯社等6大通路，從28個品項中領取鮮乳或豆漿。北市另一項禮物是「翻轉上下課加上兒童月」活動，將原本要上課的時間變成下課，各校自己選擇時間辦理。

新北各國小及幼兒園兒童節禮物由教育局依照學生數編經費，每人預算60元，各校自行票選禮物後採購，學校多數選擇文具、禮券或體育用品。

基隆兒童節照例沒送禮物，而是邀小朋友觀賞基隆童話藝術節。

桃園市桃園區中山國小全校2898人，是桃園最大校。校長蔡淑華表示，各年級票選禮物，結果大不同；一年級選出運動手套與魔術方塊，二年級為科學益智棋盤，三年級挑選玫瑰菇太空包；四年級羽毛球拍，五、六年級都選實用的100元超商禮券。

新竹縣竹北市則準備直笛、卡林巴琴，分別送國小及以下學童，竹北市長鄭朝方說，讓孩子成長過程可接觸多元領域。

受惠科學園區效應，苗栗縣頭份市近年人口成長迅速，市公所去年兒童節首度發放200元禮券，讓兒童自己作主選禮物，今年延續發放，全市國小、幼兒園約1.1萬人受惠。後龍鎮公所今年因應物價上漲，提高為每人200元，幼兒園與小學低年級送蠟筆與不銹鋼餐碗，中、高年級送後背包。

台南市府未編列兒童節禮物預算，各校利用福利社盈餘或家長會贊助送禮。屏東縣萬巒鄉公所以生命園區盈餘，2017年迄今發放禮金，原為婦幼禮金，18歲以下可領取1千元，現任鄉長林國順上任後，改12歲（含）以下發放兒童節禮金。