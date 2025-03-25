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國中小入學標準 各唱各調

聯合報／ 記者簡慧珍余采瀅郭政芬賴香珊／連線報導

少子化偏鄉小校忙招生，市區明星學校卻擠爆，各縣市雖頒訂總量管制相關辦法，但學校面臨地方壓力，另訂管制作業要點，標準寬鬆不一，各唱各的調。

不少家長以為，設籍學區內並有居住事實，就可就讀該學校，其實不然。

以新竹縣為例，國中小設籍學區入學順序，第一為身障、低收、父母雙亡或重大傷病等弱勢學生，以及編制內教職員的員工子女；第二順位為父母或監護人居住在學區內的自有或租賃房屋。

台中市公立國中小新生入學要點規定，依設籍先後分發至額滿為止。彰化縣作業要點接近台中市，總量管制學校以每年5月15日為基準點，依設籍先後登記入學。

不過，有校長坦言，該怎麼排序學問大，除參酌各縣市大原則，鄰近學校也會彼此參考，就怕惹爭議。

以台中市熱門學校為例，入學第一順位為父母在學區內買房子或經法院公證租賃契約，兄姊在同校就讀也可優先入學；第二順位無自有住宅，但有居住的事實，可檢附水、電費或市內電話等繳費單，若僅設籍卻無法提出居住證明，通常很難排進去。

台中教育大學主秘陳盛賢說，要解決總量管制引起的亂象，各校應發展教學特色，吸引學區學生就近入學；若真的人數太多，就要總量管制，入學順位可因地制宜，兼顧公平與人情。

彰化師範大學輔導與諮商學系教授王智弘建議，受管制學校應該提早溝通，讓家長得知入學序號，避免太晚得知措手不及，反彈也會很大。

台中市 父母

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