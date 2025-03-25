明星學校入學 家住對面無緣

熱門國中小入學爆滿，各縣市紛紛祭出總量管制，但僧多粥少，即使學區買房也不保證入學，甚至有家長靜坐抗議。新竹市近日發函，5所總量管制國中每班人數從30人增加至33人，引發師生反彈、議員批違法；市府表示，因入學需求高，為過渡措施。

3月起各縣市國中、小陸續開放新生登記入學，為擠進明星學校，常引發入學之亂。台中老牌明星國中居仁國中，去年龍年新生數增加，預計招收813人，入學登記來了1400人，有學生太晚設籍被排除，家長靜坐抗議，仍難換得入學門票。

位於台中新開發區的大墩國小也很熱門，今年預計招收174人，已有300人登記報名，校方表示，學校訂有入學5大順位，往往第2順位就滿招。家長抱怨，家住學校對面卻不能走路上學，每天要多花半小時接送。

新竹縣、市人口逆勢成長，竹縣有21校總量管制，16所都位於竹北。不少家長從孩子出生就搶先設籍，住不起竹北的家長，想方設法替孩子「寄籍」竹北。有竹科爸媽砸錢在竹北買房，卻因設籍太晚，望著家對面的國小不得其門而入。

新竹市昨公布總量管制學校新生錄取等資訊，時代力量議會黨團開記者會，質疑教育處未提報教育部，就發文5所總量管制國中，要求每班增收3人；議員批違法增收學生，卻未提供配套，要求回歸原班級上限30人。

竹市教育處表示，調整班級人數為114學年度過渡措施，主因學區入學需求高，經多次研商，光武、竹光等5所總量管制學校114學年度微調班級人數，確保學生能就近入學。

彰化縣人口下滑，但是彰化市不少學校列入總量管制。去年彰興學區有168人因額滿被拒於門外，校方百般勸說，家長才打退堂鼓。

有名向隅的新生家裡三代同堂，卻因叔叔繼承祖厝，瞬間變成「寄放」戶籍在叔叔家，就算該生一出生就住在學區內，仍喪失優先入學資格。