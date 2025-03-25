聽新聞
0:00 / 0:00

台南西埔國小末代畢業生 擁2校畢冊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南化區西埔國小與南化國小已合併上課，兩位校長姜建宏（左一）、張理誠（右一）常和學生在一起，出現1校2個校長的畫面。圖／西埔國小提供
台南市南化區西埔國小與南化國小已合併上課，兩位校長姜建宏（左一）、張理誠（右一）常和學生在一起，出現1校2個校長的畫面。圖／西埔國小提供

台南市南化區西埔國小不敵少子化將與南化國小合併，最後一屆5名學生畢業後，8月1日吹熄燈號；由於兩校去年就一起上課，西埔畢業生要求列入南化的畢業紀念冊，為此，校方特地會讓學生有2本畢業紀念冊，成為最難忘紀念。

南市偏鄉學校多，許多國小隨著少子化及人口外流，學生數僅有10幾人或20多人，有的班級只有1、2名學生，為了提升學生學習力與競爭力，教育局4年前推跨校合作學習，先部分課程一起上課，再逐漸增加共學的科目。

西埔國小和南化國小跨校合作學習4年，去年教審會通過西埔國小從8月1日起停辦，兩校很自然地提前讓所有課程都一起上課；西埔國小校長姜建宏表示，過去該校學生少，想參加許多運動賽事，都因人數太少無法組隊，合併上課後，能組樂樂棒球隊參賽，看到學生在比賽時興奮高喊「南化、西埔加油」令人感動，本月31日兩校畢業生還要單車挑戰騎到美濃。

姜建宏也說，兩校所有課程共學後，西埔學生每天都要到南化國小上課，上下學時段兩校校長一起在校門口當導護，學生同時要向兩位校長說早安，對學生來說也是難忘的回憶。

里長分享，以前學生見到他們，不會打招呼，現在會主動打招呼，「孩子變得不一樣了」。

西埔5名畢業生中有4人都說要參加南化的畢業典禮，且5人都要求入列南化的畢業紀念冊；姜建宏指出，西埔國小六年級是最後一屆，學校會特別出不一樣的畢業紀念冊，等於是畢業生有2本畢冊。

偏鄉學校 單車 少子化

延伸閱讀

北大畢業當正骨師遭踢出班級群 單次收費萬元預約數月

台南這所學校今年吹熄燈號 學生將有2本不同畢業紀念冊

台南南化連3周辦花旗木假日市集 歡迎大家林間休閒野餐

Z世代投入職場最關心問題 莫過於「可以拿到多少年薪」？

相關新聞

明星學校入學 家住對面無緣

熱門國中小入學爆滿，各縣市紛紛祭出總量管制，但僧多粥少，即使學區買房也不保證入學，甚至有家長靜坐抗議。新竹市近日發函，5...

台南西埔國小末代畢業生 擁2校畢冊

台南市南化區西埔國小不敵少子化將與南化國小合併，最後一屆5名學生畢業後，8月1日吹熄燈號；由於兩校去年就一起上課，西埔畢...

教練體罰學生 雲縣遭批輕放

人本教育基金會昨開記者會指控雲林縣西螺國中廖姓體育老師、蔡姓教練涉體罰和霸凌羽球隊學生，多名學生身心受創，但廖仍擔任中華...

國中小入學標準 各唱各調

少子化偏鄉小校忙招生，市區明星學校卻擠爆，各縣市雖頒訂總量管制相關辦法，但學校面臨地方壓力，另訂管制作業要點，標準寬鬆不...

生生喝鮮奶 北市送兒童節大禮

台北市長蔣萬安昨送上兒童節大禮，宣布4月7日起試辦一周「生生喝鮮奶」政策，14日起正式上路，公私立幼兒園、國小學童可每周...

新北平溪十分國小淨零城市展推環境永續 最佳外交小尖兵

第三屆2050淨零城市展於上週結束，十分國小因榮獲113年行政院國家永續發展獎，因此受邀參加展出，在參展過程中，十分國小的孩子展現流利的英語能力，將校訂ACE+課程完整的向台灣友邦吐瓦魯富納富提市長進行介紹，獲得高度肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。