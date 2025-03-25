台南西埔國小末代畢業生 擁2校畢冊

台南市南化區西埔國小不敵少子化將與南化國小合併，最後一屆5名學生畢業後，8月1日吹熄燈號；由於兩校去年就一起上課，西埔畢業生要求列入南化的畢業紀念冊，為此，校方特地會讓學生有2本畢業紀念冊，成為最難忘紀念。

南市偏鄉學校多，許多國小隨著少子化及人口外流，學生數僅有10幾人或20多人，有的班級只有1、2名學生，為了提升學生學習力與競爭力，教育局4年前推跨校合作學習，先部分課程一起上課，再逐漸增加共學的科目。

西埔國小和南化國小跨校合作學習4年，去年教審會通過西埔國小從8月1日起停辦，兩校很自然地提前讓所有課程都一起上課；西埔國小校長姜建宏表示，過去該校學生少，想參加許多運動賽事，都因人數太少無法組隊，合併上課後，能組樂樂棒球隊參賽，看到學生在比賽時興奮高喊「南化、西埔加油」令人感動，本月31日兩校畢業生還要單車挑戰騎到美濃。

姜建宏也說，兩校所有課程共學後，西埔學生每天都要到南化國小上課，上下學時段兩校校長一起在校門口當導護，學生同時要向兩位校長說早安，對學生來說也是難忘的回憶。

里長分享，以前學生見到他們，不會打招呼，現在會主動打招呼，「孩子變得不一樣了」。

西埔5名畢業生中有4人都說要參加南化的畢業典禮，且5人都要求入列南化的畢業紀念冊；姜建宏指出，西埔國小六年級是最後一屆，學校會特別出不一樣的畢業紀念冊，等於是畢業生有2本畢冊。