教練體罰學生 雲縣遭批輕放

人本教育基金會昨開記者會指控雲林縣西螺國中廖姓體育老師、蔡姓教練涉體罰和霸凌羽球隊學生，多名學生身心受創，但廖仍擔任中華民國羽球協會的選訓委員，蔡姓教練遭解聘疑到他校任教，縣府輕放懲處；縣府回應，絕無縱容。

雲縣府教育處長邱孝文說明，去年元月接獲通報後，隨即依法組成調查小組，經調查廖姓體育老師、蔡姓教練確實有不當管教學生，審議會決議分別予以停聘3年、解聘，而校方解聘蔡姓教練後，該校及縣府所轄的其他學校就未再聘任該師指導學生，並無教育團體所表述「跑到其他學校任教」的狀況。

至於廖姓體育老師仍擔任中華羽球協會選訓委員一職，邱孝文說，縣府希望該全國性單項協會的主管機關體育署，可參考縣府對該專任教師不當管教的處分，審慎衡量是否仍適任選訓委員。

西螺國中是國內羽球選手搖籃，去年傳出廖姓體育老師、蔡姓教練涉體罰、不當管教羽球隊員，立委張雅琳、人本教育基金會執行長馮喬蘭等人在立法院開記者會，指出接獲家長投訴兩人多次辱罵隊員、甚至向學生丟球拍，但廖師未遭解聘，還擔任羽協的選訓委員一職，掌握國手遴選的生殺大權，被解聘的蔡姓教練則疑重新報考西螺國中羽球教練，更跑到其他學校任教持續接觸學生，國教署應糾舉縣府。