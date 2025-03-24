快訊

世界看到台灣！金秀賢來台「可能班機」曝光 櫻花季主辦回應了

口誤還是提前預告？ 郭智輝稱「任內漲2次電價」 經濟部急澄清

日本世界兒童畫展 苗栗11名特優學子獲表揚

中央社／ 苗栗縣24日電

苗栗縣國中小學生參加日本第55回世界兒童畫展選拔，有11件作品榮獲特優、19件優選，縣長鍾東錦今天表揚獲特優學生，鼓勵他們持續在藝術領域探索、精進，勇於追夢。

日本第55回世界兒童畫展分為國中組、國小1至6年級各年級組以及幼兒園組等8組競賽，苗栗縣參賽作品總計30件獲獎，其中特優11件。鍾東錦今天在縣府201會議室接見表揚11名獲獎國中小學生，會場並陳列展示獲獎畫作。

僑育國小3年級學生湯凱睿、竹南國小6年級學生鄭育丞在會中分享創作感言，其中湯凱睿以豐富色彩、生動構圖呈現主題「玉米好好吃」，且以流利客語介紹自己的作品和想法。

鍾東錦肯定湯凱睿用客家話介紹畫作，講得相當道地，呼籲家長多跟孩子講客語，幫助客家語言文化傳承。

鍾東錦表示，獲獎作品各具特色，能在激烈競爭中脫穎而出，非常不簡單。他說，孩童的視角具有獨特創意，也展現對環境事物的審美、觀察格外細膩，期勉學生持續努力發揮優勢，未來有機會成為出色的藝術家。

客家話 小學生 鍾東錦

延伸閱讀

苗縣苑高國中男排JHVL封王 創金滿貫隊史

鍾東錦最想送的兒童節禮物 答案是苗栗實驗中學

排球／再奪甲級聯賽冠軍 苗栗縣立苑高國中男排完成金滿貫

反惡罷苗栗誓師大會 鍾東錦聲援：支持立委刪預算

相關新聞

立委王定宇會勘台南東區4國小 爭取改善建物安全

民進黨立委王定宇今天邀集教育部國教署、台南市政府教育局等單位，會勘東區德高、崇明、大同、勝利4所國小建物安全，決議將由學...

雲林某國小傳校長不當管教 2學生不服罰跪遭掃把打傷

雲林縣傳出某國小校長涉不當管教，要求7名學生在校長室罰跪，其中2名學生不願意跪，校長竟持掃把打人。縣府教育處表示，24日...

桃園小學生自選兒童節禮物！有文具、禮券，還有香菇太空包

兒童節即將到來，桃園市按往例編列每名國小及其附幼學生每人100元經費，由各校自行決定發送禮物內容與形式，不少學校以票選方...

「漂流幻境，夢遊奇藝」臺南永康區國中小美術藝術才能班成果展精彩登場

臺南市113學年度永康區國中小美術藝術才能班成果展開展！永康國中美術藝才班成果展首先登場，於3月23日至4月6日在臺南市立圖書館總館六樓藝廊展出，28名畢業班學生展出共84件作品；永康國小接續5月3日

美國機器人競賽開眼界 建中學生迎向書本外世界

41名建中學生赴美參加機器人競賽，在大學校園與上千名美國高中生交流，體認到除了唸書、考試，對未來更重要的是想像力與創造力

台中國小學舊課桌椅換新挨轟跳票 教局說明：樣品不符規定

台中市一半國中小學生課桌椅超過使用年限，市長盧秀燕去年宣布全面汰換，分3年完成，去年底先汰換國小高年級、國中三年級學生桌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。