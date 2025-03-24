海砂屋改建 新北汐止秀峰高中全新校舍拼年底完工

汐止區秀峰高中的忠孝樓，在好幾年前確認是海砂屋，並且多次發生走廊天花板崩塌的情況，相當危險，再加上緊鄰的仁愛樓也達到使用年限，所以，兩棟校舍進行了拆除重建工程，新北市議員白珮茹也到學校關心施工狀況還有進度，全新校舍預計在今年底可以完工。

秀峰高中校長蔡春來表示，在民國108年發現海砂屋到現在已經五年多了，很開心就要看到重建的成果，預計在今年底新建的忠孝樓、仁愛樓即將可以啟用，對於秀中來說，校舍的改變及環境的整修，會提升秀峰高中的競爭力，讓汐止唯一的普通高中，能夠讓汐止的孩子在地就學。

新北市議員白珮茹提到，不知不覺，秀峰高中海砂屋的校舍，當時天花板掉落，師生陳情，一路走來已經經過了第五年了，很感謝蔡校長一路的堅持，在校園整建過程中，包括如何將教室做調配，過程中當然會有一些陣痛期，但也因為走過這些陣痛，將迎來秀峰高中嶄新的面貌，目前秀峰高中的仁愛樓跟忠孝樓大概已經蓋到五樓了，整個工程大概年底就可以完工，讓學校展現新風貌，用嶄新的設備，提升整體教育品質，很感謝校方的配合，新北市政府預算的支持，讓校舍改建不論是在經費或是工程進度上都非常順利。