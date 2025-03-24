立委王定宇會勘台南東區4國小 爭取改善建物安全

民進黨立委王定宇今天邀集教育部國教署、台南市政府教育局等單位，會勘東區德高、崇明、大同、勝利4所國小建物安全，決議將由學校或教育局提出計畫，再協助爭取經費處理。

王定宇表示，東區是教育文化重鎮，會努力爭取經費，協助打造更友善孩童學習環境。德高國小建校已達半世紀，校園內德高館、仰德樓滲水問題嚴重，基於管理成本降低及整修工法一致性，2棟大樓整修合併1案處理；另外，德高館禮堂也可考慮重新設計，除供學校使用，也提供周邊社區更多集會空間。

王定宇指出，崇明國小方面，校舍5樓、地下室、樓梯間天花板、地板牆面等多處滲水，他已協調教育局與校方先行研究工法，以頂樓防水工程為優先，透過工程期間測試解決滲水問題，若未奏效屆時再另行提出解決方法。

他說，崇明國小風雨球場加裝冷氣部分，由教育局先行提出計畫，屆時他再協調空軍一聯隊進行經費補助。

王定宇指出，大同國小與勝利國小同樣有建物滲水嚴重、璧癌肆虐，影響師生健康等問題。大同國小西棟教室、專科大樓、校長室牆面滲水與壁癌問題，已委由教育局配合校方與建築專業人士研究工法，再由學校提出計畫，排定施作優先順序。

他說，勝利國小地下室管弦樂團團練場所牆面滲水改善問題，除委由教育局透過建築專業解決，另由國教署協助處理牆面滲水問題，因音樂教室隔音、器材維護相當重要，牆面使用材質及施工，待市府編列經費後再進行後續處理。