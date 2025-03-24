新北平溪十分國小淨零城市展推環境永續 最佳外交小尖兵

第三屆2050淨零城市展於上週結束，十分國小因榮獲113年行政院國家永續發展獎，因此受邀參加展出，在參展過程中，十分國小的孩子展現流利的英語能力，將校訂ACE+課程完整的向台灣友邦吐瓦魯富納富提市長進行介紹，獲得高度肯定。

外交部常務次長陳立國更表示，謝謝十分國小師生能從生活上面臨的問題出發，透過校訂課程的推動，對環保、永續的問題勇於克服，找到解決的方法。

十分國小校長利一奇進一步指出，學校透過校訂ACE+課程的推動，已經將地方創生、社會發展與環境保護的理念深植到每一位孩子的心中，並化身身體力行的實踐者，用行動守護家鄉。

學生林序嚴表示，第一次在國際性的展覽會場，用英文向外國媒體介紹學校為了解決環境污染問題，研發環保科技天燈，以及為了讓基隆河更乾淨而自發性的小小公民倡議活動，雖然很緊張，但透過這樣的分享，能讓更多人看見我們為了十分這塊土地所做的努力。