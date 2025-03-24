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桃園小學生自選兒童節禮物！有文具、禮券，還有香菇太空包

聯合報／ 記者張裕珍曾增勳／桃園即時報導
桃園市桃園區中山國小四年級學生今年選的兒童節禮物是羽毛球拍。圖／中山國小提供
桃園市桃園區中山國小四年級學生今年選的兒童節禮物是羽毛球拍。圖／中山國小提供

兒童節即將到來，桃園市按往例編列每名國小及其附幼學生每人100元經費，由各校自行決定發送禮物內容與形式，不少學校以票選方式，「讓學生自己選想要的兒童節禮物」，選出超商禮券、防護頭套、文具組、背包等禮物五花八門，還有學生票選想要做班服、買香菇太空包，學校逐一實踐願望，兒童節前夕將禮物送到小朋友手上。

桃園市教育局指出，除了市立及私立幼兒園今年兒童節禮物發送親子運動球之外，其他國小及其附幼授權各校自行決定、採購；但規定各校以禮券、實體禮物至少3種以上禮物品項或辦理活動供學生選擇，採購禮物也要避免侵犯著作權、商標權等疑慮。

桃園區中山國小一到六年級學生多達2898人，是全桃園最大校。校長蔡淑華說，因學生數眾多，以年級為單位讓學生票選想要的兒童節禮物，過程中由老師帶領討論，要票選出想要且有意義的禮物，各年級最後票選結果大不同，但符合各年級實際需求。

蔡淑華說，一年級票選出運動手套與魔術方塊組合；二年級科學益智類4合1棋盤；三年級玫瑰菇太空包；四年級羽毛球拍；五、六年級都為100元超商禮券。最特別的三年級的玫瑰姑太空包，主要是三年級自然領域課程正在學種菜，引起孩子對栽種興趣。

二年級小朋友都選了象棋棋盤，校方也推估是因五年級學生劉雨昕是象棋國手，到越南參加國際象棋比賽榮獲七名，學校有利用兒童朝會，請他分享學習象棋的心路歷程分享，吸引二年級學生選擇四合一的棋盤。高年級學生則不約而同選擇實用的禮券。

中壢區中原國小黃木姻表示，今年兒童節禮物，由各年級各班派一名代表，校方說明挑選禮物，有實體禮物和禮券，讓各班學童表決選出禮物，由全校各年級選出一種，讓小朋友學習民主運作方式，學會尊重多數意見。

中壢區自立國小游文志表示，該校兒童節禮物，由校方提供各家超商商品券，讓各年級各班學童票選決定後，校方依每年級學童票選最高的商品券，做為兒童節禮物，讓小朋友都參與到民主制度運作，選出自己喜愛的禮物。

平鎮區義興國小校長馮立縈表示，今年兒童節禮物由各年級老師篩選3至5種，由各班級學童投票決定，各年級統計得票最高的禮物，讓小朋友學習民主投票，該校學生今年選出包括防護頭套、文具組、背包或桌遊組等自己喜愛的禮物。

龍潭區龍潭國小校長葛倫珮表示，各年級老師建議今年兒童節禮物3至5種選擇，由老師學生一起討論和投票表決，選出流行文具組，運動器材、防災頭套、繪畫組等禮物，再由年級老師選出最多學生票選的禮物，當做該年級學童的兒童節禮物。

龍潭區武漢國小也有部分年級沿襲傳統，由各班挑選喜愛的T恤作為班服，校長張豔芬說，衣服圖樣與顏色可以自行設計挑選，也因為大量採購，價格可控制在百元。桃園市教育局指出，部分學校也會有家長會加碼，各校的禮物從運動用品、桌遊、小檯燈、疊疊樂、文具到益智玩具等多個類型，豐富孩子們的生活。

桃園市桃園區中山國小二年級學生今年選的兒童節禮物是科學益智類4合1棋盤。圖／中山國小提供
桃園市桃園區中山國小二年級學生今年選的兒童節禮物是科學益智類4合1棋盤。圖／中山國小提供
桃園市桃園區中山國小一年級票選出的兒童節禮物是運動手套與魔術方塊組合。圖／中山國小提供
桃園市桃園區中山國小一年級票選出的兒童節禮物是運動手套與魔術方塊組合。圖／中山國小提供
桃園市桃園區中山國小三年級的兒童節禮物是玫瑰菇太空包。圖／中山國小提供
桃園市桃園區中山國小三年級的兒童節禮物是玫瑰菇太空包。圖／中山國小提供

兒童節 朋友 禮物

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