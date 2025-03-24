桃園小學生自選兒童節禮物！有文具、禮券，還有香菇太空包

兒童節即將到來，桃園市按往例編列每名國小及其附幼學生每人100元經費，由各校自行決定發送禮物內容與形式，不少學校以票選方式，「讓學生自己選想要的兒童節禮物」，選出超商禮券、防護頭套、文具組、背包等禮物五花八門，還有學生票選想要做班服、買香菇太空包，學校逐一實踐願望，兒童節前夕將禮物送到小朋友手上。

桃園市教育局指出，除了市立及私立幼兒園今年兒童節禮物發送親子運動球之外，其他國小及其附幼授權各校自行決定、採購；但規定各校以禮券、實體禮物至少3種以上禮物品項或辦理活動供學生選擇，採購禮物也要避免侵犯著作權、商標權等疑慮。

桃園區中山國小一到六年級學生多達2898人，是全桃園最大校。校長蔡淑華說，因學生數眾多，以年級為單位讓學生票選想要的兒童節禮物，過程中由老師帶領討論，要票選出想要且有意義的禮物，各年級最後票選結果大不同，但符合各年級實際需求。

蔡淑華說，一年級票選出運動手套與魔術方塊組合；二年級科學益智類4合1棋盤；三年級玫瑰菇太空包；四年級羽毛球拍；五、六年級都為100元超商禮券。最特別的三年級的玫瑰姑太空包，主要是三年級自然領域課程正在學種菜，引起孩子對栽種興趣。

二年級小朋友都選了象棋棋盤，校方也推估是因五年級學生劉雨昕是象棋國手，到越南參加國際象棋比賽榮獲七名，學校有利用兒童朝會，請他分享學習象棋的心路歷程分享，吸引二年級學生選擇四合一的棋盤。高年級學生則不約而同選擇實用的禮券。

中壢區中原國小黃木姻表示，今年兒童節禮物，由各年級各班派一名代表，校方說明挑選禮物，有實體禮物和禮券，讓各班學童表決選出禮物，由全校各年級選出一種，讓小朋友學習民主運作方式，學會尊重多數意見。

中壢區自立國小游文志表示，該校兒童節禮物，由校方提供各家超商商品券，讓各年級各班學童票選決定後，校方依每年級學童票選最高的商品券，做為兒童節禮物，讓小朋友都參與到民主制度運作，選出自己喜愛的禮物。

平鎮區義興國小校長馮立縈表示，今年兒童節禮物由各年級老師篩選3至5種，由各班級學童投票決定，各年級統計得票最高的禮物，讓小朋友學習民主投票，該校學生今年選出包括防護頭套、文具組、背包或桌遊組等自己喜愛的禮物。

龍潭區龍潭國小校長葛倫珮表示，各年級老師建議今年兒童節禮物3至5種選擇，由老師學生一起討論和投票表決，選出流行文具組，運動器材、防災頭套、繪畫組等禮物，再由年級老師選出最多學生票選的禮物，當做該年級學童的兒童節禮物。