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「漂流幻境，夢遊奇藝」臺南永康區國中小美術藝術才能班成果展精彩登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市113學年度永康區國中小美術藝術才能班成果展開展！永康國中美術藝才班成果展首先登場，於3月23日至4月6日在臺南市立圖書館總館六樓藝廊展出，28名畢業班學生展出共84件作品；永康國小接續5月3日於校內美術大樓創藝特區展出，參展學生104人共計展出逾 180 件作品，展期至5月16日，歡迎民眾闔家光臨，一齊共享這場藝術盛宴。

黃偉哲市長表示，創作本身即是一場未知的探險，而藝術則是學生的羅盤，對於美術藝才班學生來說，畢業作品更是他們在學習過程中的成長與蛻變的象徵。這場畢業美展，不僅是藝術的慶典，也是對思維與創新界限的挑戰。希望這些畢業生能夠帶著對藝術的熱情，繼續在未來的創作道路上，薪火相傳，啟發更多人對藝術的熱愛與追求。

永康國小洪國展校長表示，本次主題「漂夢」以「風に乗る夢の旅」（乘風而行的夢想旅程）為主題，展現學生透過視覺、聲音與數位媒材探索夢境與現實交錯的世界。本展覽特設互動體驗區，如：漂浮裝置藝術、聲音互動區、數位藝術探索、畫作特展，觀眾可親身參與部分創作，如拼組像素化場景、操作雨聲管及螢光即興作畫等，感受藝術與故事的結合。

永康國中周憲章校長表示，今年主題「奇異•奇藝」打破現實框架，窺見異想之境，學生們大膽挑戰傳統框架，以繪畫、多元媒材等，構築一個充滿幻想與不確定性的空間。從扭曲的現實到奇異的作品都是對世界的一次重新想像。

聚傳媒

圖書館 臺南

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