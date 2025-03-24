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苗縣苑高國中男排JHVL封王 創金滿貫隊史

中央社／ 苗栗縣24日電

113學年度國中甲級排球聯賽（JHVL）金牌戰，苗栗縣立苑裡高中國中部勇奪隊史首冠，連同先前永信盃、華宗盃、和家盃、莒光盃4大賽冠軍，更寫下「金滿貫」輝煌紀錄。

苗栗縣政府今天表示，縣立苑高國中男排以4大盃賽全勝之姿闖入JHVL冠軍戰，昨天決戰屏東縣立體育館，雖首局打完一度落後，但憑藉著「球不落地，永不放棄」精神，最終以局數3比1逆轉擊敗台中市潭秀國中，不僅拿下隊史首冠，更在今年賽季成功締造5大盃賽「金滿貫」的空前紀錄。

此外，根據賽後大會公布這屆JHVL個人獎項，張瑋修獲最有價值球員及最佳邊線攻擊球員、柯昱承獲選最佳自由球員、鄭文冠獲頒最佳邊線攻擊球員、王品皓榮獲最佳中間攔網球員、林雋恩獲選最佳對角攻擊球員；帶領球隊奪得歷史佳績的教練陳昭凱，更是憑藉精湛的戰術運用與細心指導，榮獲最佳教練。

縣立苑裡高中校長吳俊秀表示，這次勝利來自球員與教練團的共同努力，感謝團隊與家長的支持，以及縣府挹注資源，讓球員能夠專注於訓練與比賽並全力以赴。

苗栗縣長鍾東錦今天也透過臉書粉專分享喜訊，感謝教練的辛勞、選手的努力、家長的支持，以及體育協會與校方作為後盾，「當所有人在台下為奪冠歡呼時，那些旁人看不見的汗水與淚水，瞬間都有了價值」。

縣府指出，在全國競爭激烈的體育環境中，苑裡高中能展現不屈不撓的奮戰精神並獲得如此佳績，達成年度大滿貫，實屬不易，也為苗栗縣體育發展再添重要里程碑，預計27日辦理縣長接見頒發獎勵金。

教練 體育館

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