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台中國小學舊課桌椅換新挨轟跳票 教局說明：樣品不符規定

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕去年宣布全面汰換國中小學生課桌椅，分3年完成，但民進黨台中市議員今批評，根本沒看到任何一套新課桌椅到校，痛批市府政策跳票。圖／蔡耀頡提供
台中市長盧秀燕去年宣布全面汰換國中小學生課桌椅，分3年完成，但民進黨台中市議員今批評，根本沒看到任何一套新課桌椅到校，痛批市府政策跳票。圖／蔡耀頡提供

台中市一半國中小學生課桌椅超過使用年限，市長盧秀燕去年宣布全面汰換，分3年完成，去年底先汰換國小高年級、國中三年級學生桌椅。民進黨台中市議員今批評，近期接到家長、學校反映，根本沒看到任何一套新課桌椅到校，痛批市府跳票，要求說明更換進度。

中市教育局指出，原決標廠商因未能提供符合招標規定的樣品，日前依法撤銷決標，並加速後續採購程序，預計今年暑假可調式課桌椅陸續到位。

台中市國中小有314所、22萬多名學生，中市府規劃分3年更新為可調式課桌椅，汰換順序為國小高、中、低年級；國中三、二、一年級，估計需汰換的課桌椅約15萬471套，全面汰換課桌椅總經費4.5億元。

中市議員蔡耀頡說，市府大動作更換課桌椅，應會讓學童擁有更好學習環境，但開學後卻發現，承諾的新桌椅根本不見蹤影，家長與老師只能苦等。

議員江肇國質疑，此次課桌椅更換計畫，並非一般的小型採購，而是影響全台中數十萬名學童的學習權益，他質疑市府是否因內部行政問題導致進度延宕，才不敢對外說明。

議員張家銨痛批，該計畫是市長親自拍板，還動用了第二預備金，結果新學期已開始，家長們的期待卻換來一場空。

教育局指出，汰換可調式課桌椅的計畫於去年12月19日決標後，在辦理採購契約簽訂期間，發現廠商提供的可調式課桌椅樣品有部分不符招標規定，因此依政府採購法第50條第2項規定，在今年3月11日公告撤銷決標；教育局現正加速後續採購程序，預計今年暑假可調式課桌椅將陸續交貨。

台中市 教育局 議員

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