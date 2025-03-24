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羽球選手搖籃傳老師、教練體罰 雲林縣府：已依法將兩人停聘、解聘

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺國中是國內羽球選手搖籃，去年傳出廖姓體育老師、蔡姓教練涉體罰、不當管教羽球隊員。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣西螺國中是國內羽球選手搖籃，去年傳出廖姓體育老師、蔡姓教練涉體罰、不當管教羽球隊員。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣西螺國中是國內羽球選手搖籃，去年傳出廖姓體育老師、蔡姓教練涉體罰、不當管教羽球隊員，人本教育基金會今召開記者會指縣府對2人輕縱，要求國教署糾舉，雲林縣府表示，該案調查決議廖姓專任老師停聘3年、蔡姓教練則予解聘，絕無縱容不當管教、霸凌事件。

人本教育基金會執行長馮喬蘭、立委張雅琳等人今在立法院召開記者會，指接獲家長投訴，西螺國中廖姓體育老師、蔡姓教練體罰與霸凌羽球隊學生，不僅多次以三字經、五字經等粗鄙言語，辱罵隊員，甚至掌摑學生、向學生丟球拍，多名學生為此身心受創。

人本教育基金會表示，經向縣府示警後，廖師不但未遭解聘，還擔任中華民國羽球協會的選訓委員一職，掌握國手遴選的生殺大權，蔡姓教練被解聘後，竟重新報考西螺國中羽球教練，更跑到其他學校任教，持續接觸學生，認為縣府輕放懲處，要求國教署糾舉。

雲林縣府教育處長邱孝文表示，縣府去年元月接獲通報，隨即依法組成調查小組，經調查廖姓體育老師及蔡姓教練確實有不當管教學生，經審議會決議，已分別予以停聘3年、解聘決議，絕無縱容不當管教、霸凌事件。

邱孝文表示，校方在解聘蔡姓教練後，該校及縣府所轄其他學校即未再聘任蔡姓教練指導學生，並無教育團體所表述「跑到其他學校任教」的狀況。

至於廖姓體育老師仍擔任中華羽球協會選訓委員一職，縣府希望該全國性單項協會的主管機關體育署，可參考縣府對該專任教師不當管教的處分，審慎衡量是否仍適任選訓委員。

教練 雲林 體育

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