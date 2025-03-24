竹市5所總量管制國中強制每班變33人 民代批：只有行政命令無配套

新竹市府今公布總量管制學校新生錄取、候補、未錄取名冊等資訊，時代力量市議會黨團三名議員今開記者會，質疑教育處在未提報教育部的前提下，用一張公文直接發函給五所總量管制國中，違背每班人數30人規定，要求學校114學年度新生班級人數每班提高3人，此舉不但未顧及學校的困難與限制，也未提供配套措施，呼籲市府立即停止違法增班，回歸30人原則。

教育處指出，該政策是針對114學年度的過渡性措施，並非長期政策。由於國中學齡人口需求仍高，特別是在光武、竹光、培英、三民國中及建功高中國中部等總量限制學校（114學年度全市總量限制班級數將較去年減少11班），市府與相關學校多次研商及共識，並參考其他縣市總量限制學校的做法，114學年度針對這些學校進行調整，確保學子能就近入學。

教育處指出，調整內容包括適度增班，將光武國中、竹光國中、三民國中等學校共計新增4班。並調整新生班級人數，5所總量限制學校每班人數增加3人（含特教酌減），預計增加288個就學名額。

教育處說，已多次與總量限制學校校長開會，確認配合增置人力、特教助理員、降低控管員額、補助空間活化及設施設備等配套措施，力促教育品質與就學需求的平衡。

教育處說明，所有教育政策及調整均基於學齡人口趨勢、校舍空間量能及教育整體性的深入分析與討論，並充分聽取學校與家長意見，緊密聯繫與合作。透過增班、調整學校班級規模及相關配套措施，確保學子能就近入學，同時提升教學品質。

教育處強調，未來將根據學齡人口變化及新建校舍完工進度，於115學年度逐步恢復新生班級人數。同時，將持續落實居住事實查核，防範不符合規定的跨區入學，確保學區內學生權益

議員廖子齊表示，府近日未經國教署核准，便強行要求五所總量管制國中將班級人數提高至33人，此舉違反「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，這不僅可能導致補助款減少，還讓教育現場陷入混亂，若政策合理就該依法辦理，而非用行政命令強推。

議員蔡惠婷說，「增人不增班」的意義就是無法增加教師編制。當人數增加，分配給每位學生的空間變小了，青春期的學生血氣方剛，體型長大許多，空間變小後所增加的狹迫感，會讓衝突更易發生，若再加上特殊生與潛在未鑑定的特殊氣質生，更是徒增老師班級經營的壓力與困難。

另外，108課綱強調學生自主觀察與意見的表達，當學生人數越多，教師越沒有足夠時間帶領學生深入討論，就連分組實驗時，每位學生可分配到實驗操作時間與次數也減少。

議員林彥甫建議，若市府仍堅持一班33人政策，相對應的配套資源就應該要給足學校。硬體方面，包括課桌椅、實驗設備、平板充電車、教室空間改善等；軟體部份，例如增加學務輔導人力，因應學生因空間壓迫而產生更多的衝突，還有參考台北市的作法，讓班級人數過高的學校可聘用「增置行政教師」來協助校務，減輕班導師的行政負擔。