快訊

曝曾遭曾國城「酒醉強吻」 陶晶瑩：不想再回想細節

華爾街日報：中共封鎖台灣可能步驟曝光 短期內更可能採取隔離施壓

普發現金法制化？主計長：原則上不支持 9月不可能發現金

南市小學慶兒童節 披薩吃到飽、人手一支哈根達斯…

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區崇學國小家長會去年慶祝兒童節，請學生吃霜淇淋，今年則是招待吃哈根達斯冰淇淋。聯合報資料照片
台南市東區崇學國小家長會去年慶祝兒童節，請學生吃霜淇淋，今年則是招待吃哈根達斯冰淇淋。聯合報資料照片

兒童節快到了，台南市國小都規畫活動慶祝，有的玩氣墊床、闖關、辦跳蚤市場，也讓學生票選兒童餐，東區崇學國小家長會更是出手大方，除了招待學生玩氣墊床，還每人1支哈根達斯冰淇淋。

台南市的兒童節禮物市府沒特別編列，學校都是利用福利社的盈餘及家長會的贊助，來送禮物，過去都是統一送禮物，現在則是透過點數或兌換券，讓學生到福利社兌換想要的東西，或是到校內跳蚤市場活動選購想要的禮物。由於送東西，學生不一定喜歡，也不一定實用，拿了就放一邊，反而浪費，學校也都會結合趣味闖關、公益型的跳蚤市場，除寓教於樂，也讓學生更懂得惜福與回饋。

東區復興國小辦趣味闖關與跳蚤市場，家長會贊助經費購買獎品，過關就送精美禮物，學生也拿到合作社30元禮券，選自己想要的文具。北區立人國小也辦闖關及跳蚤市場，小朋友完成闖關，用扭蛋機拿禮物，最高價值100元，另發禮券50元，到福利社兌換自己喜愛的東西；兒童節午餐讓孩子票選，並加碼蛋糕。

東區崇學國小家長會今年招待學生玩氣墊床，並且每人1支哈根達斯冰淇淋，還有觀賞魔術表演；福利社也發給約50元禮券，兌換自己喜歡的禮品。4月2日還邀請七股後港國小全校師生來交流，一起慶祝兒童節，除玩氣墊床、吃冰淇淋並享用兒童餐。

東區裕文國小請小朋友吃披薩吃到飽，晚上還辦星光晚會，讓小朋友用表演慶祝兒童節。校長陳彥宏說，顧及營養，除有披薩，營養師也特別設計菜單，另有青菜、玉米濃湯及水果等。德高國小今年結合創校50周年，由家長會贊助加碼送學生禮物運動毛巾、帆布袋，兒童節前夕也有益智闖關、跳蚤市場等活動。

中西區協進國小辦「協進好聲音」慶祝兒童節，4月2日決賽，但不公布前3名，留到畢業典禮前夕的才藝發表會演唱，讓與會人員票選決定名次。家長會也送100元等值的點數，讓學生兌換禮物。

台南市東區崇學國小家長會去年慶祝兒童節，讓小朋友玩氣墊床，今年續玩氣墊床。聯合報資料照片
台南市東區崇學國小家長會去年慶祝兒童節，讓小朋友玩氣墊床，今年續玩氣墊床。聯合報資料照片

兒童節 東區 禮物

延伸閱讀

鍾東錦最想送的兒童節禮物 答案是苗栗實驗中學

頭份市兒童節禮物自己選 新興國小學童開心喊賣筆記本

高雄壽山動物園兒童節連假 12歲以下免費入園

雲林麥寮鄉的奇幻兒童節 1連4天節目滿檔獎品超吸睛

相關新聞

台南這所學校今年吹熄燈號 學生將有2本不同畢業紀念冊

台南市南化區西埔國小不敵少子化，今年8月1日吹熄燈號，與南化國小合併，今年畢業生5人，也是最後一屆畢業生。由於兩校去年就...

台積電書篆大賞「文化傳承向下扎根」 宣布新增國中組

今日於中正紀念堂三樓的藝廊裡，書法的墨香與篆刻的古韻交織成一幅動人的畫卷。正舉行著「第十七屆台積電青年書法暨篆刻大賞」的...

竹市5所總量管制國中強制每班變33人 民代批：只有行政命令無配套

新竹市府今公布總量管制學校新生錄取、候補、未錄取名冊等資訊，時代力量市議會黨團三名議員今開記者會，質疑教育處在未提報教育...

南市小學慶兒童節 披薩吃到飽、人手一支哈根達斯…

兒童節快到了，台南市國小都規畫活動慶祝，有的玩氣墊床、闖關、辦跳蚤市場，也讓學生票選兒童餐，東區崇學國小家長會更是出手大...

鍾東錦最想送的兒童節禮物 答案是苗栗實驗中學

兒童節將屆，苗栗縣長鍾東錦特別有感而發，臉書透露最想送的禮物是苗栗實驗中學，他請鄉親給一點時間，他會把禮物準備好，「當你...

影／北市兒童月開跑 蔣萬安：生生喝鮮奶4月份上路

慶祝即將到來的兒童節，台北市長蔣萬安今天宣布啟動2025台北兒童月系列活動及相關優惠措施，並送上暖心大禮，台北「鮮奶週報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。