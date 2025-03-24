南市小學慶兒童節 披薩吃到飽、人手一支哈根達斯…

兒童節快到了，台南市國小都規畫活動慶祝，有的玩氣墊床、闖關、辦跳蚤市場，也讓學生票選兒童餐，東區崇學國小家長會更是出手大方，除了招待學生玩氣墊床，還每人1支哈根達斯冰淇淋。

台南市的兒童節禮物市府沒特別編列，學校都是利用福利社的盈餘及家長會的贊助，來送禮物，過去都是統一送禮物，現在則是透過點數或兌換券，讓學生到福利社兌換想要的東西，或是到校內跳蚤市場活動選購想要的禮物。由於送東西，學生不一定喜歡，也不一定實用，拿了就放一邊，反而浪費，學校也都會結合趣味闖關、公益型的跳蚤市場，除寓教於樂，也讓學生更懂得惜福與回饋。

東區復興國小辦趣味闖關與跳蚤市場，家長會贊助經費購買獎品，過關就送精美禮物，學生也拿到合作社30元禮券，選自己想要的文具。北區立人國小也辦闖關及跳蚤市場，小朋友完成闖關，用扭蛋機拿禮物，最高價值100元，另發禮券50元，到福利社兌換自己喜愛的東西；兒童節午餐讓孩子票選，並加碼蛋糕。

東區崇學國小家長會今年招待學生玩氣墊床，並且每人1支哈根達斯冰淇淋，還有觀賞魔術表演；福利社也發給約50元禮券，兌換自己喜歡的禮品。4月2日還邀請七股後港國小全校師生來交流，一起慶祝兒童節，除玩氣墊床、吃冰淇淋並享用兒童餐。

東區裕文國小請小朋友吃披薩吃到飽，晚上還辦星光晚會，讓小朋友用表演慶祝兒童節。校長陳彥宏說，顧及營養，除有披薩，營養師也特別設計菜單，另有青菜、玉米濃湯及水果等。德高國小今年結合創校50周年，由家長會贊助加碼送學生禮物運動毛巾、帆布袋，兒童節前夕也有益智闖關、跳蚤市場等活動。