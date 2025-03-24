南市小學慶兒童節 披薩吃到飽、人手一支哈根達斯…
兒童節快到了，台南市國小都規畫活動慶祝，有的玩氣墊床、闖關、辦跳蚤市場，也讓學生票選兒童餐，東區崇學國小家長會更是出手大方，除了招待學生玩氣墊床，還每人1支哈根達斯冰淇淋。
台南市的兒童節禮物市府沒特別編列，學校都是利用福利社的盈餘及家長會的贊助，來送禮物，過去都是統一送禮物，現在則是透過點數或兌換券，讓學生到福利社兌換想要的東西，或是到校內跳蚤市場活動選購想要的禮物。由於送東西，學生不一定喜歡，也不一定實用，拿了就放一邊，反而浪費，學校也都會結合趣味闖關、公益型的跳蚤市場，除寓教於樂，也讓學生更懂得惜福與回饋。
東區復興國小辦趣味闖關與跳蚤市場，家長會贊助經費購買獎品，過關就送精美禮物，學生也拿到合作社30元禮券，選自己想要的文具。北區立人國小也辦闖關及跳蚤市場，小朋友完成闖關，用扭蛋機拿禮物，最高價值100元，另發禮券50元，到福利社兌換自己喜愛的東西；兒童節午餐讓孩子票選，並加碼蛋糕。
東區崇學國小家長會今年招待學生玩氣墊床，並且每人1支哈根達斯冰淇淋，還有觀賞魔術表演；福利社也發給約50元禮券，兌換自己喜歡的禮品。4月2日還邀請七股後港國小全校師生來交流，一起慶祝兒童節，除玩氣墊床、吃冰淇淋並享用兒童餐。
東區裕文國小請小朋友吃披薩吃到飽，晚上還辦星光晚會，讓小朋友用表演慶祝兒童節。校長陳彥宏說，顧及營養，除有披薩，營養師也特別設計菜單，另有青菜、玉米濃湯及水果等。德高國小今年結合創校50周年，由家長會贊助加碼送學生禮物運動毛巾、帆布袋，兒童節前夕也有益智闖關、跳蚤市場等活動。
中西區協進國小辦「協進好聲音」慶祝兒童節，4月2日決賽，但不公布前3名，留到畢業典禮前夕的才藝發表會演唱，讓與會人員票選決定名次。家長會也送100元等值的點數，讓學生兌換禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言