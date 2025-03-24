鍾東錦最想送的兒童節禮物 答案是苗栗實驗中學

兒童節將屆，苗栗縣長鍾東錦特別有感而發，臉書透露最想送的禮物是苗栗實驗中學，他請鄉親給一點時間，他會把禮物準備好，「當你收到這份禮物的時候，這裡已經是我們夢想中的幸福城市。」

苗栗縣政府積極爭取新設苗栗實驗中學案，鍾東錦在各種場合，甚至到宮廟參香祈福，都念茲在茲，兒童節前夕，也特別有感，表示兒童節將近，請給他一點時間，他會把這份禮物準備好，終有一天，把這份禮物親手交到家長跟孩子們手上。

鍾東錦說，苗栗孩子每天9個小時給了學校，2個小時給補習班，3個小時給了車站與巴士，除了睡覺時間，只剩下2個小時吃早餐與晚餐，「成長本該如此煎熬，但我們可以有更多的選擇，苗栗人不是次等公民。」

屏東、嘉義都能有實驗中學，為什麼苗栗不行？苗栗的科技產業，從新竹科學園區，延伸到竹南跟銅鑼科學園區，人口產生外溢效應，所以很多的外地青年，來到了竹南頭份居住，這增加了城市競爭力，也讓苗栗的經濟發展飛速往前推進。

他認為也因為人口的快速增加，學校已經不敷使用，許多學生被迫要在組合屋上課，情何以堪？孩子的成長沒有辦法等待，孩子的青春，不能重來，就學人口已經爆滿，但大矽谷園區的落實需要時間來換，前前後後堪稱十年建設甚至更久，到底要等到什麼時候，大苗栗的孩子才能有間正常的教室可以上課？

鍾東錦強調他不能等，任期有限我現在就要竭盡全力，推動實驗中學政策的實踐，「我想把它交給你，當你收到這份禮物的時候，這裡已經是我們夢想中的幸福城市。」