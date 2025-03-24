影／北市兒童月開跑 蔣萬安：生生喝鮮奶4月份上路

慶祝即將到來的兒童節，台北市長蔣萬安今天宣布啟動2025台北兒童月系列活動及相關優惠措施，並送上暖心大禮，台北「鮮奶週報」政策正式啟動。

今年兒童月以「自主探索FUN遊臺北」為主題，於4月份辦理一系列活動，首度推出創新的城市解謎遊戲，於台北市12個行政區特色場館以及新北市1特色場館，結合生活中的數學，邀請親子一起動腦解題，自主學習共度歡樂親子時光。