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影／北市兒童月開跑 蔣萬安：生生喝鮮奶4月份上路
慶祝即將到來的兒童節，台北市長蔣萬安今天宣布啟動2025台北兒童月系列活動及相關優惠措施，並送上暖心大禮，台北「鮮奶週報」政策正式啟動。
今年兒童月以「自主探索FUN遊臺北」為主題，於4月份辦理一系列活動，首度推出創新的城市解謎遊戲，於台北市12個行政區特色場館以及新北市1特色場館，結合生活中的數學，邀請親子一起動腦解題，自主學習共度歡樂親子時光。
市長蔣萬安表示，孩子的成長、健康與幸福，一直是市府最重視關心的事。身為三個孩子的爸爸，他深刻理解每一位家長對孩子的期待，才建康快樂地成長，擁有最好的未來。為慶祝兒童月，市府不僅推出「自主探索FUN遊臺北」系列活動，更自籌經費，推動台北「鮮奶週報」政策，「生生喝鮮奶」政策4月份上路，從幼兒園小朋友到國小學童，無論就讀公立或私立學校，都能享有這項營養補給。預計全市將有18.4萬名小朋友受惠，在學期期間，每週可憑「數位學生證」或教育局配發的「幼兒數位卡證」，前往合作的六大通路兌換1瓶乳品，輕鬆獲取優質蛋白質與鈣質，幫助骨骼發育，增強體力，健康週週報到。
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