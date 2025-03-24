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台南這所學校今年吹熄燈號 學生將有2本不同畢業紀念冊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南化區西埔國小與南化國小合併上課，學生變多了，玩起來也更熱鬧。聯合報系資料照片
台南市南化區西埔國小與南化國小合併上課，學生變多了，玩起來也更熱鬧。聯合報系資料照片

台南市南化區西埔國小不敵少子化，今年8月1日吹熄燈號，與南化國小合併，今年畢業生5人，也是最後一屆畢業生。由於兩校去年就一起上課，西埔的畢業生都要求能入列南化的畢冊，學生也將有2本畢業紀念冊，也是最難忘的紀念。

台南市偏鄉學校多，許多國小隨著少子化及人口外流，學生數僅有10幾人或20多人，有的班級只有1、2名學生，為了提升學生學習力與競爭力，教育局4年前推跨校合作學習，先部分課程一起上課，再逐漸增加共學的科目。

西埔國小和南化國小跨校合作學習4年，去年教審會通過西埔國小從今年8月1日起停辦，兩校很自然地提前讓所有課程都一起上課。西埔國小校長姜建宏表示，過去該校學生少，想參加許多運動賽事，都因人數太少無法組隊參加，合併上課後，因班級學生人數變多，可組樂樂棒球隊參賽，看到學生在比賽時興奮高喊「南化、西埔加油」令人感動。

3月31日兩校畢業生也要單車挑戰，騎到美濃，享受不一樣的畢業挑戰。而西埔5名畢業生中有4人都表示，也要參加南化的畢業典禮，且5名畢業生都要求入列南化的畢業紀念冊。姜建宏

說，因為西埔國小要吹熄燈號，今年六年級是最後一屆，學校會特別出不一樣的畢業紀念冊，等於是畢業生有2本畢業紀念冊。

里長也分享，以前學生見到他們，不會打招呼，現在會主動打招呼，「孩子變得不一樣了」，已看到一加一大於二的正面效應。

姜建宏說，兩校所有課程都共學後，西埔學生每天都要到南化國小上課，上下學時段兩校校長都一起在校門口當導護，守護學生，學生同時要向兩位校長說早安，對學生來說，未來也將是很難忘的回憶。

台南市南化區西埔國小與南化國小合併上課，兩位校長姜建宏、張理誠經常和學生在一起，出現一校有兩個校長的畫面。聯合報系資料照片
台南市南化區西埔國小與南化國小合併上課，兩位校長姜建宏、張理誠經常和學生在一起，出現一校有兩個校長的畫面。聯合報系資料照片
台南市南化區西埔國小與南化國小合併上課，學生變多了，玩起來也更熱鬧。聯合報系資料照片
台南市南化區西埔國小與南化國小合併上課，學生變多了，玩起來也更熱鬧。聯合報系資料照片

偏鄉學校 台南 少子化

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