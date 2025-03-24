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人本揭露雲林國中教師體罰 批學校、縣府消極

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
人本教育基金會執行長馮喬蘭（右二）、立委張雅琳（右一）等，上午在立法院舉行「你們挺暴力 誰來挺小孩？！校方縣府聯手放水 我們要求依法處理」記者會，馮喬蘭表示，廖師與蔡教練有體罰、霸凌的行為，因而批評雲林縣西螺國中護師、雲林縣府輕放。記者黃義書／攝影
人本教育基金會執行長馮喬蘭（右二）、立委張雅琳（右一）等，上午在立法院舉行「你們挺暴力 誰來挺小孩？！校方縣府聯手放水 我們要求依法處理」記者會，馮喬蘭表示，廖師與蔡教練有體罰、霸凌的行為，因而批評雲林縣西螺國中護師、雲林縣府輕放。記者黃義書／攝影

人本教育基金會執行長馮喬蘭、立委張雅琳等，上午在立法院舉行「你們挺暴力 誰來挺小孩？！校方縣府聯手放水 我們要求依法處理」記者會。指人本接獲家長投訴，指控雲林縣西螺國中廖姓專任教師與蔡姓兼任教練嚴重體罰與霸凌羽球隊學生。該校校事會議調查小組調查結果也顯示，廖師與蔡教練有體罰、霸凌的行為，造成學生心理受到重大傷害。

經向國教署、雲林縣政府教育處等單位示警，要求應解聘不適任教師，該師的懲處卻被層層輕放。廖師不但未遭解聘，還擔任中華民國羽球協會的選訓委員一職，掌握國手遴選的生殺大權；而蔡教練被解聘後，不但旋即重新報考西螺國中羽球教練，更跑到其他學校任教，持續接觸學生。

人本要求國教署應糾舉並退回雲林縣政府專審會的輕放懲處決議。依據校事會議調查小組的懲處，對廖師採取解聘並三年內不得聘任、對蔡教練採取解聘並一年內不得聘任的處分。本案涉及兒童虐待，縣政府社會處應追究校方是否依法通報。中華民國羽球協會應取消廖師作為選訓委員的身分等。

人本教育基金會執行長馮喬蘭（右三）、立委張雅琳（右二）等，上午在立法院舉行「你們挺暴力 誰來挺小孩？！校方縣府聯手放水 我們要求依法處理」記者會，要求國教署應糾舉並退回雲林縣政府專審會的輕放懲處決議，對廖師採取解聘並三年內不得聘任、對蔡教練採取解聘並一年內不得聘任的處分。記者黃義書／攝影
人本教育基金會執行長馮喬蘭（右三）、立委張雅琳（右二）等，上午在立法院舉行「你們挺暴力 誰來挺小孩？！校方縣府聯手放水 我們要求依法處理」記者會，要求國教署應糾舉並退回雲林縣政府專審會的輕放懲處決議，對廖師採取解聘並三年內不得聘任、對蔡教練採取解聘並一年內不得聘任的處分。記者黃義書／攝影

教練 雲林

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