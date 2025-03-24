人本揭露雲林國中教師體罰 批學校、縣府消極

人本教育基金會執行長馮喬蘭、立委張雅琳等，上午在立法院舉行「你們挺暴力 誰來挺小孩？！校方縣府聯手放水 我們要求依法處理」記者會。指人本接獲家長投訴，指控雲林縣西螺國中廖姓專任教師與蔡姓兼任教練嚴重體罰與霸凌羽球隊學生。該校校事會議調查小組調查結果也顯示，廖師與蔡教練有體罰、霸凌的行為，造成學生心理受到重大傷害。

經向國教署、雲林縣政府教育處等單位示警，要求應解聘不適任教師，該師的懲處卻被層層輕放。廖師不但未遭解聘，還擔任中華民國羽球協會的選訓委員一職，掌握國手遴選的生殺大權；而蔡教練被解聘後，不但旋即重新報考西螺國中羽球教練，更跑到其他學校任教，持續接觸學生。