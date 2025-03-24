屏中雙語實驗班赴日姐妹校 搭公車城市探索、體驗劍道

屏東高中雙語實驗班二年級學生們近日到日本姐妹校三鷹中等教育學校、石神井高校展開文化體驗與城市探索，透過課程互動，學生們在日本街區搭公車探索挑戰，體驗日本劍道、茶道等，透過英語交流，學生們留下難忘回憶。

屏東高中指出，深化國際教育視野，二年級雙語實驗班37名師生本月16日展開為期6天日本東京都姐妹校課程與文化交流。

首站抵達東京都立三鷹中等教育學校，學生從開幕式到成果發表全程以英語進行，日方規畫課程主題，包括傳統文化社團沈浸體驗，日本學生帶領屏中學生體驗日本傳統技藝，包括茶道、弓道、劍道、花牌等。也有誇域課程激盪思辨，與城市探索任務。

在城市探索任務部分，屏中與三鷹學生們，在三鷹中等教育學校地理科伊藤老師引導，師生共訪仙川公園追溯二戰和平記憶，隨後混合編組展開「三鷹街區探索挑戰」。學生運用公車系統深入在地街廓，並以數位工具Padlet即時彙整影像紀錄，以全英語發表考察成果，展現資料統整與跨文化溝通力。

第二站來到石神井高校，該校校長藤野泰郎與屏中校長陳國祥情誼深厚。日方學生化身校園達人，透過自製英語手板與趣味問答，帶領屏中學生們認識環境與日常學習風景。

石神井高校劍道社示範演武後，指導屏中學生穿戴護具實戰演練，在竹劍鏗然交擊中，台日青年共感「不動心」的修練精神。

歡送會壓軸播放屏中自製影片，回顧兩校多年交流點滴。校長藤野泰郎看見歷年活動合影時感動萬分，場面溫馨，陳國祥感動說，「這份心意超越語言，是教育者最珍貴的禮物。」。

屏中學生徐銘謙說，無論是三鷹還是石神井的同學，他們精心準備各種體驗與課程，熱情回答問題，即使語言不通，他們的細心與溫暖深深銘記在心裡，願這份跨越國界的友誼能長存心間。

學生鄭堡鐿說，這是他第一次出國，體驗教學課程、茶道和劍道，和日本的朋友們一起漫步日本的大街，一起體驗日本各種文化，用生疏的語言嘗試表達、致詞，甚至鼓起勇氣要聯絡方式。這一切對他來說就像做夢一樣，和不同的人們交流，體驗彼此異同。

屏中指出，國際文化交流不只是一次海外學習，更是一場心與心的相遇。透過語言、文化、活動與情感的交織，學生不僅拓展世界觀，也建立珍貴的國際友誼。