台積電書篆大賞「文化傳承向下扎根」 宣布新增國中組

今日於中正紀念堂三樓的藝廊裡，書法的墨香與篆刻的古韻交織成一幅動人的畫卷。正舉行著「第十七屆台積電青年書法暨篆刻大賞」的頒獎典禮，台積電文教基金會的努力，讓這場文化盛會成為了傳承與創新的交匯點。

書法教育向下扎根

台積電文教基金會董事長曾繁城在典禮上宣布了一個令人振奮的消息：為了讓書法藝術在年輕一代中生根發芽，下一屆的書篆大賞將新增「國中書法組」，也將投入資源於國小校園開設書法課程。這一舉措不僅是對書法教育的重視，更是對文化傳承的深遠思考。曾繁城強調，隨著AI技術的迅猛發展，人們對未來充滿期待與不安。然而，在這個科技主導的時代，人文價值的光芒愈發珍貴。書法，作為漢字文化的瑰寶，正是我們心靈的寄託與歷史的見證。

精湛技藝與創新表達

本屆書篆大賞的評審團由十位書篆名家組成，他們對參賽作品的評價充滿了專業與熱情。篆隸楷組的首獎得主林采葳，以歐陽詢的九成宮體書寫曹雪芹的「如夢令」，其作品筆法溫潤典雅，結構嚴謹，流暢的落款與正文相得益彰，展現了深厚的功力。行草組的首獎由復興實中的夏新摘得，他以大小錯落、乾濕對比的手法，演繹了一首充滿青春活力的新詩「雨悸」，其作品節奏明快，充滿生命力。篆刻組的首獎張恪誌則以漢印詮釋「職人精神」，其作品線條轉折飽滿，布局妥貼，質樸中透出變化，完美契合了題目的神髓。

心靈的修行與文化的連接

在這個科技日新月異的時代，書法不僅是藝術的表達，更是心靈的修行。協辦單位的多位校長一致認為，除了數位教育的推進，提升學生在人文與美學方面的感受力與創造力同樣重要。書法的學習不僅能培養耐性與專注力，還能讓學生在經典作品中欣賞漢字之美，體會古人的智慧與情感。

向製紙者致敬

本屆大賞以「墨．在紙上」為主題，向製紙者致敬，並鼓勵書法愛好者探索墨色在不同紙張上的獨特呈現。這些得獎作品及推廣活動的成果，將在中正紀念堂三樓藝廊展出至4月16日，誠摯邀請民眾前來觀展，欣賞這些青年藝術家們的精湛之作。

激發熱愛、傳承文化