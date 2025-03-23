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學生最期待的生活科技課 林平勺帶學生實作「骨牌秀」
生活科技教室因使用的工具多、音量大，常被安排在校園的角落，但去年獲得師鐸獎的斗六國中生活科技教師林平勺，讓生活科技變成學生最期待的一堂課。他把骨牌結合磁力、彈力等科學原理，讓學生親手完成一場場「骨牌秀」，甚至開辦全校骨牌競賽，每年有200多名學生參加。
林平勺在台北實習與代課期間，於課程中讓學生設計「電流急急棒」關卡，這種益智玩具需要精準控制，讓金屬棒通過彎曲軌道等各種機關，學生反應熱烈，交出來的成果超乎預期，甚至還有學生主動拆解家中錄影機的馬達改裝機關，讓他印象深刻。考上正式教師後，他懷著同樣的教學熱忱，回到家鄉雲林斗六任教。
林平勺剛回到斗六時，想到骨牌可以結合機關設計、木工製作，成為培養學生問題解決能力的最佳媒介，自此著手將課程規劃成循序漸進的模式，從基本的工具使用、骨牌排列技巧，到融入磁力、彈力等科學原理的機關設計，最後呈現一場完整的「骨牌秀」。
林平勺笑說，課堂上常聽到兩種尖叫聲，一種是骨牌意外倒下的驚呼聲，另一種是任務成功的歡呼聲，那種成就感會不斷激發學生的學習動力。為了鼓勵學生，他會記錄每組的製作過程，即使最後展演時未能成功，也能從過程中看到學生的努力與進步。
林平勺更進一步發起全校骨牌競賽，每年有近40隊、200多位學生參加，讓生活科技課也能和其他學科一樣，擁有展現成果的舞台。
林平勺表示，有些學生或許在傳統課堂上表現不理想，但在動手實作的過程中，找到了自己的價值。或許這些學生是被框在教室裡，但一旦找到熱愛的事物，就會展現驚人的潛力。透過生活科技課，林平勺相信，他已在孩子心中埋下渴望成功的種子，就等著未來某一天發芽。
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