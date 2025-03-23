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苗栗3國中 114學年新生總量管制

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭份、照南及明仁3所國中114學年就因龍年尾的新生多，將實施總量管制。圖為明仁國中。圖／聯合報系資料照片
苗栗縣頭份、照南及明仁3所國中114學年就因龍年尾的新生多，將實施總量管制。圖為明仁國中。圖／聯合報系資料照片

農曆龍年通常生育率高，就學需求也相對競爭。苗栗縣頭份、照南及明仁3所國中114學年就因龍年尾的新生多，將實施總量管制，依資格審查排序，若排序額滿，其他學生將轉介其他公立學校。

苗栗縣府教育處表示，頭份、照南和明仁3所學校新生人數分別有608名、696名和582名，但依據「苗栗縣縣立國民中小學新生分發及入學辦法」及「苗栗縣縣立國民中小學班級數總量管制及學生入學作業要點」，114學年只能開16班、18班和11班，每班最多30人。

總量管制學校入學第一順位為該學區（中）低收入戶、特殊境遇家庭、父母為重度以上身心障礙重度或寄養家庭子女，另經特殊教育學生鑑定、就輔會鑑定安置的身心障礙特殊生也具資格，其他還包括受緊急安置與父母為該校編制內教職人員。第二順位是特殊生的弟妹，第三順位則是一般資格。

明仁國中首度實施總量管制，校方嘗試努力增班，但113學年度一年級有龍年頭學生，已開到15班，而三年級畢業生是農曆虎年的孩子，班級本來就不多，只有10班，因此成長空間有限，幾經調整才騰出一間教室，最後開到11班。

頭份與照南2校因苗北地區快速發展，加上新竹縣市的外溢作用，年年都列入總量管制。教育處則說積極爭取設立苗栗科學實驗中學，紓解學生飽和的壓力，也希望中央重視，早日核定設校案。

苗栗縣 頭份 龍年

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