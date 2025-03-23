校園新鮮事／推族群共融 屏縣大同高中搭客家尖炮城

屏東縣大同高中校園近日搭建尖炮城，從實作中認識客家傳統尖炮城歷史意義，同時學習客語與童軍結繩。學生們利用廢棄簍子做出紅炮籠，用黃豆填入縫製的沙包內代替爆竹，過程直呼好玩。

屏東縣大同高中一群老師組成「下淡水溪畔教學旅行團隊社群教師」，這群老師跨領域結合，透過每周一次的共備會議，討論、修正、編輯「阿猴的塔加里揚」課程，今年在校園搭建尖炮城，即是八年級彈性課程。

大同高中指出，屏東多元族群共融，為讓學生認識家鄉不同族群的傳統祭儀，八年級下學期課程納入閩、客、原住民的傳統祭儀活動介紹，讓市區孩子透過影片、文字描述及實務操作，對課程內容有更深刻的感知。

今年社群老師與童軍老師決定在校園內搭建客家尖炮城，考量校園安全，用黃豆填入沙包內代替爆竹，避免沙包的沙爆裂，以提升安全，另炮籠設計也具巧思。

學生陳宥舟直呼「很好玩，很有成就感」，能體驗客家傳統文化，很有意義。

大同高中校長陳冠明說，國中3年的彈性課程也會延伸到高中「緱通世界」課程，並結合雙語教學，讓學生透過線上課程，將屏東文史分享給日本姊妹校。

整體課程設計讓學生能更了解家鄉、放眼世界，成為具備國際移動力的人才。