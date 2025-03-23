台南沙崙、蓮潭雙語學校 招生爆滿

台南市沙崙K12國際高中及蓮潭國中小（國中部）今年招生，2校定位國際雙語學校，吸引許多家長希望子女入學。校方採總量管制依入學順位錄取，蓮潭國中登記人數大爆滿，錄取率約6成；沙崙國中增設2班，登記人數超過額度。

國中小新生入學開始登記，2校位在沙崙綠能科學城及南科園區，少子化影響，沙崙國小登記人數未額滿，將進行第2次招生，鄰近大潭國小因學生減少，面臨減班壓力，地方建議重新劃分學區。教育局表示，將視今年招生情況檢討。

沙崙國際高中是全國首座公立K12學校，8月1日招生，涵蓋幼兒園至高中部，共15個班級，國中部4班增至6班。該校具備3大特色，15年一貫教育、公立學校少見新穎校舍，以及雙語教學模式。

另因應南科發展及在地就學需求，善化區蓮潭國中小，國中部新招收8班，採國際雙語教學。

市長黃偉哲說，沙崙國際高中是培育全球競爭力人才重要基地；蓮潭國中小設立是家長期待，引發遷戶口搶入學現象，推動學校國際化，會確保公平入學機會，讓更多學生受惠。

教育局指出，台南12所學校總量管制，已完成招生登記。其中，蓮潭國中部可收240人，登記352人；國小部可收174人，登記152人。九份子國中部可收150人，登記204人；國小部可收203人，登記243人。沙崙國中部可收6班180人，社區生可收165人，登記174人；國小部可收3班87人，登記36人。依入學管制順位錄取，未錄取轉介至鄰近學校。

歸仁大潭里長林俊成表示，沙崙K12高中對大潭國小影響甚大，原學區含武東里，但現僅剩大潭里，導致學校生來源減少。今年大潭國小新生僅30多人，原3班縮減為2班。

議員陳皇宇指出，武東里學童須遠赴沙崙高中就讀，建議調整學區，讓學生就近入學。對此，教育局表示將進行檢討調整。