聽新聞
0:00 / 0:00

台南沙崙、蓮潭雙語學校 招生爆滿

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
台南善化區蓮潭國中小增建校舍趕工中。圖／台南市政府提供
台南善化區蓮潭國中小增建校舍趕工中。圖／台南市政府提供

台南市沙崙K12國際高中及蓮潭國中小（國中部）今年招生，2校定位國際雙語學校，吸引許多家長希望子女入學。校方採總量管制依入學順位錄取，蓮潭國中登記人數大爆滿，錄取率約6成；沙崙國中增設2班，登記人數超過額度。

國中小新生入學開始登記，2校位在沙崙綠能科學城及南科園區，少子化影響，沙崙國小登記人數未額滿，將進行第2次招生，鄰近大潭國小因學生減少，面臨減班壓力，地方建議重新劃分學區。教育局表示，將視今年招生情況檢討。

沙崙國際高中是全國首座公立K12學校，8月1日招生，涵蓋幼兒園至高中部，共15個班級，國中部4班增至6班。該校具備3大特色，15年一貫教育、公立學校少見新穎校舍，以及雙語教學模式。

另因應南科發展及在地就學需求，善化區蓮潭國中小，國中部新招收8班，採國際雙語教學。

市長黃偉哲說，沙崙國際高中是培育全球競爭力人才重要基地；蓮潭國中小設立是家長期待，引發遷戶口搶入學現象，推動學校國際化，會確保公平入學機會，讓更多學生受惠。

教育局指出，台南12所學校總量管制，已完成招生登記。其中，蓮潭國中部可收240人，登記352人；國小部可收174人，登記152人。九份子國中部可收150人，登記204人；國小部可收203人，登記243人。沙崙國中部可收6班180人，社區生可收165人，登記174人；國小部可收3班87人，登記36人。依入學管制順位錄取，未錄取轉介至鄰近學校。

歸仁大潭里長林俊成表示，沙崙K12高中對大潭國小影響甚大，原學區含武東里，但現僅剩大潭里，導致學校生來源減少。今年大潭國小新生僅30多人，原3班縮減為2班。

議員陳皇宇指出，武東里學童須遠赴沙崙高中就讀，建議調整學區，讓學生就近入學。對此，教育局表示將進行檢討調整。

南科 台南 教育局

延伸閱讀

高科技帶動 台南沙崙國際高中、南科蓮潭國中小新生登記搶破頭

校園霸凌、性平事件通報數暴增…成案僅1成 北市教育局曝原因

南科善化蓮潭國中小二期校舍趕工 國中部今年再招8新班

家長嚇壞！「小漢光」大批武裝車駛入校園 新北教育局回應了

相關新聞

台南沙崙、蓮潭雙語學校 招生爆滿

台南市沙崙K12國際高中及蓮潭國中小（國中部）今年招生，2校定位國際雙語學校，吸引許多家長希望子女入學。校方採總量管制依...

苗栗3國中 114學年新生總量管制

農曆龍年通常生育率高，就學需求也相對競爭。苗栗縣頭份、照南及明仁3所國中114學年就因龍年尾的新生多，將實施總量管制，依...

校園新鮮事／推族群共融 屏縣大同高中搭客家尖炮城

屏東縣大同高中校園近日搭建尖炮城，從實作中認識客家傳統尖炮城歷史意義，同時學習客語與童軍結繩。學生們利用廢棄簍子做出紅炮...

高科技帶動 台南沙崙國際高中、南科蓮潭國中小新生登記搶破頭

現正值國中小新生入學登記，台南市沙崙K12國際高中及蓮潭國中小（國中部）今年開始招生，備受矚目。兩校位於沙崙綠能科學城及...

家長瘋搶私中…他引憾事問「怎敢讓子女讀公立」 釣出雄中校長回應了

近日是各地私立國中舉辦入學考試的招考季，即使學費不低，仍有許多家長出於校園安全等因素，期望子女能進私中...

托育需求愈來愈大 苗栗縣114學年擇定6校增設2歲專班

苗栗縣政府為滿足2歲子女的托育需求，持續配合教育部國教署政策，運用國小現有空間附設幼兒園，繼去年6校設置幼兒園，今年再增6校設2歲專班，以滿足家長需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。