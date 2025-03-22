高科技帶動 台南沙崙國際高中、南科蓮潭國中小新生登記搶破頭

現正值國中小新生入學登記，台南市沙崙K12國際高中及蓮潭國中小（國中部）今年開始招生，備受矚目。兩校位於沙崙綠能科學城及南科園區，定位為國際雙語學校，吸引許多家長希望子女入學。由於採總量管制並依入學順位錄取，蓮潭國中登記人數大爆滿，錄取率約6成；沙崙國中雖增設兩班，但登記人數仍超過額度。

受到少子化影響，沙崙國小目前登記人數尚未額滿，將進行二次招生。相較之下，鄰近大潭國小因學生減少，面臨減班壓力，地方建議重新劃分學區。教育局表示，將視今年招生情況進行檢討。

沙崙國際高中為全國首座公立K12學校，今年8月1日招生，涵蓋幼兒園至高中部，共15個班級，其中國中部由4班增至6班。該校具備三大特色，15年一貫教育、公立學校少見的新穎校舍及雙語教學模式。此外，因應南科發展及在地就學需求，善化區蓮潭國中小國中部今年新招收8班，並採國際雙語教學。

市長黃偉哲表示，沙崙國際高中也是培育全球競爭力人才的重要基地；蓮潭國中小的設立，是許多家長的期待，也引發遷戶口搶入學現象，推動學校國際化，也會確保公平入學機會，讓更多學生受惠。

教育局指出，台南市有12所學校採總量管制，均已完成招生登記。其中，蓮潭國中部可收240人，登記352人；國小部可收174人，登記152人。九份子國中部可收150人，登記204人；國小部可收203人，登記243人。沙崙國中部可收6班180人，其中社區生可收165人，登記174人；國小部可收3班87人，登記36人。依入學管制順位錄取，未錄取者將轉介至鄰近學校。