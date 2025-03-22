家長瘋搶私中…他引憾事問「怎敢讓子女讀公立」 釣出雄中校長回應了

近日是各地私立國中舉辦入學考試的招考季，即使學費不低，仍有許多家長出於校園安全等因素，期望子女能進私中就讀。對此，有網友於社群平台Threads發文提問，「如果你有小孩，你敢讓他讀公立國中嗎？」，並留言講述前年新北發生的國中割頸案，引起網友熱議，更引出雄中校長留言回覆，「高雄公立的國中都不錯」。

2023年12月25日，新北市楊姓國中生在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，目前案件上訴二審，台灣高等法院於本月6日第二次開庭，該案的進展至今仍是許多人關注的焦點。

針對該不該讓小孩讀公立國中，有網友認為要看學區、地區，並指出霸凌或讀書風氣等問題，公私立都會出現，重點在人而非學校。也有家長表示沒信心，有條件的話會選擇讓子女就讀私中。

該貼文掀起網友熱議，更引來雄中校長莊福泰留言「高雄公立的國中都不錯」，不少人也回覆校長，「感謝校長替公立國中發聲」、「我的小孩讀公立國中，然後上雄中，我覺得很好啊」、「小孩都是公立國高中」。