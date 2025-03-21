新北貢寮豐珠中學空靈鼓療癒身心 企業贊助樂器經費

今(21)日貢寮區豐珠中學舉辦空靈鼓捐贈儀式。豐珠中學結合藝術教育推動各種多元藝術治療，觀天下有線電視公司與精華光學股份有限公司發揮企業社會責任，攜手捐助新台幣三萬元，支持豐珠中學開設空靈鼓課程，讓學生透過聽覺藝術療癒與修練身心。

豐珠中學開設空靈鼓營隊與課後課程，使用的是蓮花鼓，樂音婉轉悠揚，能讓注意力容易集中紓解壓力，並讓學生透過樂音放長呼吸回歸內在，療癒身心靈。

觀天下有線電視公司總經理黃清波說，我們一直很關心偏鄉的教育，很高興這筆經費能用在對學生有幫助的地方，將持續協助教育文化的推動。

精華光學管理部經理周育俞表示，本次課程的推動，不僅是一次音樂教育的嘗試，更是對安置少女心靈成長的深遠關懷。

豐珠中學校長林麗雲表示，學校師生對此善舉深表感謝，透過學習空靈鼓，學生有機會在沉穩的音樂中尋求內心的平靜，並在團體演奏的過程中學習合作與互相支持，進一步強化社交技巧與歸屬感。並期望未來能有更多企業與社會大眾關注偏遠地區與中途學校學生的需求，透過愛心與實際行動，讓更多孩子受惠，創造更溫暖與支持的學習環境。