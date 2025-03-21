快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

新北貢寮豐珠中學空靈鼓療癒身心 企業贊助樂器經費

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
精華光學與觀天下有線電視攜手捐贈豐珠中學課程基金。 圖／觀天下有線電視提供
精華光學與觀天下有線電視攜手捐贈豐珠中學課程基金。 圖／觀天下有線電視提供

今(21)日貢寮區豐珠中學舉辦空靈鼓捐贈儀式。豐珠中學結合藝術教育推動各種多元藝術治療，觀天下有線電視公司與精華光學股份有限公司發揮企業社會責任，攜手捐助新台幣三萬元，支持豐珠中學開設空靈鼓課程，讓學生透過聽覺藝術療癒與修練身心。

豐珠中學開設空靈鼓營隊與課後課程，使用的是蓮花鼓，樂音婉轉悠揚，能讓注意力容易集中紓解壓力，並讓學生透過樂音放長呼吸回歸內在，療癒身心靈。

觀天下有線電視公司總經理黃清波說，我們一直很關心偏鄉的教育，很高興這筆經費能用在對學生有幫助的地方，將持續協助教育文化的推動。

精華光學管理部經理周育俞表示，本次課程的推動，不僅是一次音樂教育的嘗試，更是對安置少女心靈成長的深遠關懷。

豐珠中學校長林麗雲表示，學校師生對此善舉深表感謝，透過學習空靈鼓，學生有機會在沉穩的音樂中尋求內心的平靜，並在團體演奏的過程中學習合作與互相支持，進一步強化社交技巧與歸屬感。並期望未來能有更多企業與社會大眾關注偏遠地區與中途學校學生的需求，透過愛心與實際行動，讓更多孩子受惠，創造更溫暖與支持的學習環境。

療癒 貢寮 音樂

延伸閱讀

新北國小校長涉針孔監視老師挨告 警將約談雙方

擴散條件差 新北今起連4天空氣品質不佳

新北新莊中港光雕展 加碼延長至3/30

新北酒駕總數量減少 宿醉駕駛微幅長...2個月取締125件

相關新聞

新北淡水農會攜手屯山社區食農教育 學童體驗插秧

今(21)日上午在淡水屯山社區，由農會以及社區還有屯山國小，一同舉辦健康食農推廣教育插秧體驗活動，而紅樹林有線電視更提供讓大人小孩可以休息的帳篷來協助活動，現場市議員蔡錦賢也親自參與，藉由這個活動教導學生農業的重要性。

新北汐止青山國中小風雨球場近完工 缺圍籬、坡度陡要改善

汐止區青山國中小目前正在施作風雨球場，只是在接近完工時，卻發現有些地方要再調整改善，包括籃球場沒有圍離，還有就是斜坡道太陡，擔心有安全上的疑慮，所以立委廖先翔就召集相關單位到學校了解狀況，協助改善。

新北貢寮豐珠中學空靈鼓療癒身心 企業贊助樂器經費

今(21)日貢寮區豐珠中學舉辦空靈鼓捐贈儀式。豐珠中學結合藝術教育推動各種多元藝術治療，觀天下有線電視公司與精華光學股份有限公司發揮企業社會責任，攜手捐助新台幣三萬元，支持豐珠中學開設空靈鼓課程，讓學生透過聽覺藝術療癒與修練身心。

用音樂感謝...新竹忠信創校55周年 攜手樂團舉辦音樂會

新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Nex...

竹縣「行動藝術館」開跑 7校巡迴展覽為美學教育扎根

新竹縣政府文化局攜手新竹縣書畫藝術學會，於3月至11月舉辦「行動藝術館」7校巡迴藝術展。縣長楊文科表示，行動藝術館除了展...

南科善化蓮潭國中小二期校舍趕工 國中部今年再招8新班

南科與善化區民眾期盼已久的蓮潭國中小第二期與增設國中新建校舍工程動工，預計8月1日新學年開始招生，國中部預計招收新生8班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。