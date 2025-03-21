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新北汐止青山國中小風雨球場近完工 缺圍籬、坡度陡要改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
青山國中小的風雨球場接近完工，有兩個地方需要調整改善。 圖／觀天下有線電視提供
青山國中小的風雨球場接近完工，有兩個地方需要調整改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區青山國中小目前正在施作風雨球場，只是在接近完工時，卻發現有些地方要再調整改善，包括籃球場沒有圍離，還有就是斜坡道太陡，擔心有安全上的疑慮，所以立委廖先翔就召集相關單位到學校了解狀況，協助改善。

立法委員廖先翔提到，青山國中小除了提供給學校學生使用之外，社區民眾也會來使用，但是之前地平不平整，以及下雨的時候沒有可以擋雨的設施，所以學校就有爭取經費改善，除了把地整平，另外結合光電設施提供蓋板，讓下雨天也可以打球使用，只是在工程快完成時發現有兩個問題，一部分是缺少了圍籬，所以希望能夠補做，另一部分是斜坡道太陡，雖然是按圖施工，但是未來在無障礙輪椅使用時可能太陡，或是車子要上去臨停時，可能會刮到底盤，所以學校希望斜坡道也能做改善，一部分把坡道拉長，另一部分做階梯，讓各個族群的民眾都可以使用。

青山國中小校長陳衍鈴表示，學校這個案子本來希望是順向斜坡往上，形成一個大停車場，方便大活動時可以使用，但依圖施工後，發現坡道真的太斜，可能會造成學生在使用上有安全疑慮，所以向體育署申請變更設計，增加經費改善，把坡道改成階梯，以及施作圍籬，讓學生打球更安全。

廖先翔指出，在發現問題後，邀請相關單位到學校了解狀況，也協助學校找經費，圍籬的部分，請體育署做輔導，因為圍籬是屬於體育設施，請學校針對企劃書做相關修正，再送到體育署，希望能增加經費補助完成，至於斜坡道，未來可能請新北市政府尋求財源，協助學校改善。

廖先翔 體育

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