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新北淡水農會攜手屯山社區食農教育 學童體驗插秧

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
小朋友們光著腳丫體驗插秧，也了解農夫的辛勞。 圖／紅樹林有線電視提供
小朋友們光著腳丫體驗插秧，也了解農夫的辛勞。 圖／紅樹林有線電視提供

今(21)日上午在淡水屯山社區，由農會以及社區還有屯山國小，一同舉辦健康食農推廣教育插秧體驗活動，而紅樹林有線電視更提供讓大人小孩可以休息的帳篷來協助活動，現場市議員蔡錦賢也親自參與，藉由這個活動教導學生農業的重要性。

一群小朋友光著腳丫子，準備下到農田裡頭，淡水屯山社區舉辦健康食農推廣教育活動，屯山國小校長帶著學校的小朋友，徒步到屯山社區謝爺爺的農田進行插秧體驗，接著將分配好的秧苗一步一步慢慢的插進泥土當中，小學生說，實際下田才知道原來農夫插秧這麼辛苦。

現場市議員蔡錦賢也親自參與並且表示，看到屯山國小的孩子相當幸福，有這麼好的場地可以讓他們學習食農教育，體驗當農夫的辛勞，也學會珍惜米食。

而淡水農會理事長呂鈞鴻表示，農會與屯山國小舉辦已經有9年的時間，這次全校學生一起共同參與，藉由這個活動也教導學生農業的重要性，了解到有機農業是未來的趨勢，此外這一次淡水農會也提供了秧苗來支持這項活動。

屯山國小校長鄒惠娟表示，其實淡水屯山比較遠離市區，以往都是以農產為主，藉由插秧讓孩子了解平常在吃的白米飯是如何而來的，也相當感謝社區長輩協助這次的活動，來教孩子如何正確的插秧。

屯山里長謝炳坤表示，這一次與學校舉辦插秧活動，不僅是能夠讓孩子真正體會農民在大太陽底下種稻的辛勞，藉此也教導孩子健康食農的觀念，讓孩子留下一個難忘的回憶。

淡水 農會 食農教育

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