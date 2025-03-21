MUZIKids 3/25啟售 0到3歲寶寶也能入場聽古典

台灣第一個專為孩子設計的音樂慶典「MUZIKids 兒童古典音樂節」好評擴大舉辦，主辦單位表示，今年7月11日（五）至13日（日）於台灣戲曲中心，小朋友們將可以在指揮家張尹芳、台北愛樂管弦樂團、米特薩克斯風重奏團等等台灣知名音樂家及團體的精采表演中，輕鬆接觸到高水準的古典音樂演出。本屆還有台灣首辦為0到3歲嬰幼兒設計的《寶寶的交響樂》音樂會，帶領親子享受精緻的文化聽覺饗宴。

MUZIKids兒童古典音樂節有三大特點，包括：每場演出不超過1小時、可以隨時進出座位的「哭開不用怕」、安排演出者或說書人進行友善的「導聆互動」，讓親子都能夠在完全無壓力的環境中，享受古典樂的美好。

MUZIKids兒童古典音樂節創辦人，同時也是古典音樂媒體MUZIK的董事長孫家璁表示，去年音樂節的觀眾反應「比想像中更好」，也證明台灣確實有親子音樂會的需求：「尤其去年反應最好的節目之一，就是早鳥期間就完售的《寶寶幼獸音樂會》，接到許多家長來訊詢問是否還有機會參與。今年把這場音樂會轉至大表演廳，並且給用完整管弦樂團來演出《寶寶的交響樂》，希望能在嬰幼兒認知發展的黃金時期，就給予他們最高水準的聽覺啟發！」

除了一般坐席觀眾區外，更會安排購買前兩排的觀眾們進入「寶寶搖擺區」，讓0至3歲的寶寶能夠在樂團正前方，隨著音樂在嬰兒友善的軟墊上自由爬行，此方案限定參與者數量，想參加的觀眾還請務必加快購票速度，才能獲得進人「寶寶搖擺區」的資格。

除了《寶寶的交響樂》外，大表演廳還會有兩場適合3至12歲孩童的節目：《古典經典一彼得與狼》以及《繪本音樂會一貓貓祕境與神奇的山》。音樂節顧問暨指揮家張尹芳表示，去年演出大眾相當熟悉的《動物狂歡節》，搭配上精心製作的全新動畫，觀眾反應十分熱烈，今年挑選了另一部兒童古典樂經典《彼得與狼》，它是俄國作曲家普羅高菲夫的創作，透過管弦樂團聲部的不同音色，擬真化故事內的各個角色，是最適合孩子們認識樂器的古典樂曲。

「2025 MUZIKids 兒童古典音樂節」將於7月11日（五）至13日（日）在台北市的臺灣戲曲中心舉辦，詳細演出內容請洽「2025 MUZIKids兒童古典音樂節」官方網站或「MUZIKids」社群專頁，全數節目皆於3月25日啟售。購票詳情請洽 OPENTIX兩廳院文化生活。