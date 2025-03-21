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用音樂感謝...新竹忠信創校55周年 攜手樂團舉辦音樂會

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供
新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供

新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力，在滿堂安可聲中，最終以熱情奔放的「拉丁曼波」畫下完美句點。

忠信愛樂交響樂團為北台灣民間音樂團體，由忠信學校樂團首席馮璞倡議，與許家瑋、林清汝、鄭小妍、杜安雯、鄭慧豐等專業音樂人在2018年成立。

團長馮璞指出，新竹地區喜愛古典精緻藝術的人相對多且品味高，因此指揮馬克．葛瑞森和團員們挑選較具挑戰性的樂曲，包含拉威爾的「達夫尼與克羅伊」、查維斯的「印第安交響曲」、吉松隆的「而鳥兒依然在（凝視著）」以及巴爾托克的「為弦樂、打擊樂、與鋼片琴而譜的樂章」。

此外，更為新竹觀眾特別帶來2首演唱曲目「小小讀書郎」 及「三尺講台」，兩曲是教育學者朱永新（&文子）詞曲原創，由新竹青年作曲家曾則予譜為交響樂章。朱永新是國際安徒生IBBY-iRead愛閱人物獎及香港全球教育「一丹獎」獲獎人。昨天的演出是全球首演，也邀請竹北「揚音混聲合唱團」和忠信學校天聲合唱團參與，獲滿堂采。

前往聆賞的陽明交大校長林奇宏也認為是場難得的高水準音樂演出；新竹市前市長林政則也深表認同，整個演奏是在滿堂「安可」的喝采聲中，再由指揮馬克葛瑞森率全團以狂野熱情的「拉丁曼波」為演出畫下了完美的句點。

忠信學校董事長楊洪秋霞與忠信學校校長廖婉君表示，昨天的音樂會是忠信創校55周年的感謝音樂會，感謝指導過忠信學子的教育工作者，讓學生在音樂美學的體驗上有更美好的經歷。

新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供
新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供
新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供
新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供
新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供
新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供
新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供
新竹忠信學校創校55周年，昨晚舉辦感謝音樂會，由忠信愛樂交響樂團在新竹市立演藝廳演出四部曲「起承轉續」第4場「續 Next…」，展現深厚音樂實力。圖／忠信學校提供

交響樂團 新竹 音樂會

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