南科善化蓮潭國中小二期校舍趕工 國中部今年再招8新班
南科與善化區民眾期盼已久的蓮潭國中小第二期與增設國中新建校舍工程動工，預計8月1日新學年開始招生，國中部預計招收新生8班。台南市市長黃偉哲今天前往視察工程，期許工程如期如質完工，讓善化區學子就近入學。
蓮潭國中小二期校舍工程完工後，將增設國小部12班、國中部24班，國中部配合校舍興建及師資，預計114學年招生新生8班。
黃偉哲表示，感謝教育部國教署協助5.7億元工程經費一半，讓市府能加速蓮潭國中小學校舍興建，預計今年8月1日新學年度開始就可開始招生，因此工程正在緊鑼密鼓進行，希望兼顧工安能夠如期如質完工。
黃偉哲指出，蓮潭國中小學設立是許多家長盼望，許多人急著想辦法要來卡位就讀，堪稱是未演先轟動，屆時招生可能需要透過抽籤方式。
黃偉哲表示，少子化浪潮蓮潭國中小能逆勢上漲，相當不容易。期盼大家都能順利找到喜歡的學校就讀，市府也會努力提供孩子最好的教育資源。
蓮潭國中小校長許嘉齡表示，蓮潭國中小112年8月設立，以｢培養世界公民的學校｣為願景，引進多元資源打造國際化校園及落實雙語教學。二期校舍工程完工後，除持續深化國際教育，將有更充裕的教學空間與課程結合，進行國際禮儀教學，締結國外姐妹校進行國際交流、發展管絃樂團等特色團隊、並利用南科園區資源結合AI科技深化差異化教學，期待能成為南科地區表現卓越的特色學校。
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