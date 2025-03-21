南科善化蓮潭國中小二期校舍趕工 國中部今年再招8新班

南科與善化區民眾期盼已久的蓮潭國中小第二期與增設國中新建校舍工程動工，預計8月1日新學年開始招生，國中部預計招收新生8班。台南市市長黃偉哲今天前往視察工程，期許工程如期如質完工，讓善化區學子就近入學。

蓮潭國中小二期校舍工程完工後，將增設國小部12班、國中部24班，國中部配合校舍興建及師資，預計114學年招生新生8班。

黃偉哲表示，感謝教育部國教署協助5.7億元工程經費一半，讓市府能加速蓮潭國中小學校舍興建，預計今年8月1日新學年度開始就可開始招生，因此工程正在緊鑼密鼓進行，希望兼顧工安能夠如期如質完工。

黃偉哲指出，蓮潭國中小學設立是許多家長盼望，許多人急著想辦法要來卡位就讀，堪稱是未演先轟動，屆時招生可能需要透過抽籤方式。

黃偉哲表示，少子化浪潮蓮潭國中小能逆勢上漲，相當不容易。期盼大家都能順利找到喜歡的學校就讀，市府也會努力提供孩子最好的教育資源。