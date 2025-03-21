金門中正國小迎110年校慶 吉祥物中哥正妹與創新世界地圖超吸睛

金門學童人口數最多的中正國小今天迎來110周年校慶，校方特別選在校長室旁牆面打造全新世界地圖視覺裝置，融入學校吉祥物「中哥&正妹」，展現濃厚的國際教育氛圍，帶領孩子從金門放眼全球，啟發探索世界的夢想，吸引不少親子到場打卡。

中正國小教務主任許凱凌表示，「中哥&正妹」的設計靈感源自金門著名的夏候鳥—栗喉蜂虎，這種鳥類每年春天來金門繁殖，秋天再遷徙至南洋，象徵早期金門居民從僑鄉出發，遠赴南洋打拚，最後衣錦還鄉的歷史軌跡。中正國小位於金門後浦小鎮，鄰近的同安渡頭正是昔日先民飄洋過海的起點，街上更有見證華僑聯繫家鄉的重要據點—存德中藥房。這些歷史印記與校園環境緊密相連，使得「中哥&正妹」成為傳承文化與國際視野的象徵。

此次世界地圖牆的打造，由美術教師吳家筠精心設計，從手繪、上色到定稿，再經由資訊人員王奕傑運用鐳雕技術細膩呈現，學校期望透過這面世界地圖牆，讓學生在潛移默化中拓展視野，藉由「閱讀」地圖，認識各國文化，理解世界的多元性，並啟發未來的國際交流與學習機會。