快訊

2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

大S身後不平靜 過世一天「汪小菲打來失控飆罵S媽」

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

金門中正國小迎110年校慶 吉祥物中哥正妹與創新世界地圖超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中正國小今天發布校園中嶄新的世界地圖視覺裝置，融入學校吉祥物「中哥&正妹」，不少小朋友都開心到場拍照。記者蔡家蓁／攝影
中正國小今天發布校園中嶄新的世界地圖視覺裝置，融入學校吉祥物「中哥&正妹」，不少小朋友都開心到場拍照。記者蔡家蓁／攝影

金門學童人口數最多的中正國小今天迎來110周年校慶，校方特別選在校長室旁牆面打造全新世界地圖視覺裝置，融入學校吉祥物「中哥&正妹」，展現濃厚的國際教育氛圍，帶領孩子從金門放眼全球，啟發探索世界的夢想，吸引不少親子到場打卡。

中正國小教務主任許凱凌表示，「中哥&正妹」的設計靈感源自金門著名的夏候鳥—栗喉蜂虎，這種鳥類每年春天來金門繁殖，秋天再遷徙至南洋，象徵早期金門居民從僑鄉出發，遠赴南洋打拚，最後衣錦還鄉的歷史軌跡。中正國小位於金門後浦小鎮，鄰近的同安渡頭正是昔日先民飄洋過海的起點，街上更有見證華僑聯繫家鄉的重要據點—存德中藥房。這些歷史印記與校園環境緊密相連，使得「中哥&正妹」成為傳承文化與國際視野的象徵。

此次世界地圖牆的打造，由美術教師吳家筠精心設計，從手繪、上色到定稿，再經由資訊人員王奕傑運用鐳雕技術細膩呈現，學校期望透過這面世界地圖牆，讓學生在潛移默化中拓展視野，藉由「閱讀」地圖，認識各國文化，理解世界的多元性，並啟發未來的國際交流與學習機會。

中正國小校長陳為信表示，吉祥物不僅是學校形象的代表，更能引導孩子學習正確價值觀，培養積極向上的態度，今年110周年校慶活動以「溫馨互動」為主題，舉辦親子趣味競賽及愛物惜福園遊會，促進親師生交流，讓學生在歡樂中學會感恩與惜福。展望明年111周年，校方計畫擴大校慶規模，表揚傑出校友，並出版藝術教育專刊。此外，學校將推出一系列結合吉祥物的文創商品，讓「中哥&正妹」更加融入校園生活，進一步深化學生的國際觀與文化認同。

中正國小今天迎來110周年校慶，校方特別選在校長室旁牆面打造全新世界地圖視覺裝置，融入學校吉祥物「中哥&正妹」，師生跟校長陳為信（左一）到場拍照打卡，氣氛熱烈。記者蔡家蓁／攝影
中正國小今天迎來110周年校慶，校方特別選在校長室旁牆面打造全新世界地圖視覺裝置，融入學校吉祥物「中哥&正妹」，師生跟校長陳為信（左一）到場拍照打卡，氣氛熱烈。記者蔡家蓁／攝影
金門學童人口數最多的中正國小今天迎來110周年校慶，校方特別選在校長室旁牆面打造全新世界地圖視覺裝置，融入學校吉祥物「中哥&正妹」，展現濃厚的國際教育氛圍。記者蔡家蓁／攝影
金門學童人口數最多的中正國小今天迎來110周年校慶，校方特別選在校長室旁牆面打造全新世界地圖視覺裝置，融入學校吉祥物「中哥&正妹」，展現濃厚的國際教育氛圍。記者蔡家蓁／攝影

地圖 正妹 金門

延伸閱讀

外型如身披迷彩服 「龍眼雞」冬日暖陽下金門現蹤

影／金門警匪追逐槍響震撼鬧區 局長慰勉員警頒發獎金

金門市區警方開槍阻逃逸 民眾目擊過程氣氛緊張

金門驚傳槍響！警方追捕毒販險遭衝撞 開槍逼停車輛

相關新聞

南科善化蓮潭國中小二期校舍趕工 國中部今年再招8新班

南科與善化區民眾期盼已久的蓮潭國中小第二期與增設國中新建校舍工程動工，預計8月1日新學年開始招生，國中部預計招收新生8班...

嘉義縣立永慶中學成立學術性向資優班 將招收24名學生

嘉義縣立永慶中學今年升學表現亮眼，市長鄭淑分今到校貼紅榜，校長郭春松同時宣布，縣府教育處核准高中部成立「學術性向資優班」...

竹縣「行動藝術館」開跑 7校巡迴展覽為美學教育扎根

新竹縣政府文化局攜手新竹縣書畫藝術學會，於3月至11月舉辦「行動藝術館」7校巡迴藝術展。縣長楊文科表示，行動藝術館除了展...

金門中正國小迎110年校慶 吉祥物中哥正妹與創新世界地圖超吸睛

金門學童人口數最多的中正國小今天迎來110周年校慶，校方特別選在校長室旁牆面打造全新世界地圖視覺裝置，融入學校吉祥物「中...

台南4校停辦整併 教局：結合特色不廢校

不敵少子化，部分偏遠學校每年新生僅1、2人，甚至招不到學生，今年8月起，南化西埔、南化玉山、新營新橋、北門雙春國小將停辦...

小手種下照顧 新北汐止東山國小學童興奮採收花椰菜

今(20)日汐止區東山國小辦理東山農場採收趣活動，一年級小朋友在去年底種下的花椰菜，在經過他們細心呵護下，到了收成的時候，所以學校就帶著孩子們採摘花椰菜，不但讓孩子們親身體驗農作物的採收過程，更透過實際操作中學習的方式，增進了他們對食農教育的理解與興趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。