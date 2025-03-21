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嘉義縣立永慶中學成立學術性向資優班 將招收24名學生

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣立永慶中學高中部今年將成立學術性向資優班，校長郭春松（右三）今天宣布將招收24名學生。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立永慶中學高中部今年將成立學術性向資優班，校長郭春松（右三）今天宣布將招收24名學生。記者黃于凡／攝影

嘉義縣立永慶中學今年升學表現亮眼，市長鄭淑分今到校貼紅榜，校長郭春松同時宣布，縣府教育處核准高中部成立「學術性向資優班」，114學年度開辦招收1班共24名學生，包括語文資優組12人、數理資優組12人，是嘉義縣首間成立資優班的縣立高中。

校長郭春松說，永慶中學高中部目前共有6個班級，包括AI班、體育班及4個普通班，會將1個普通班轉換為資優班，總班級數維持6個不變，普通班每班學生30人、AI班學生28人、體育班30人，不希望對鄰近學校造成招生壓力。

郭春松表示，114學年度招收首屆資優班，7月10日報名、7月17日性向測驗，預計8月4日公布鑑定結果，招收1班共24人，包括語文資優組12人、數理資優組12人，名額得互相流用調整，共同科目在原班上課，專業科目則會分開上課，提供學生更豐富教育資源。

校方指出，高中學術性向資優班需先以直升入學或免試入學，再報名資優班鑑定安置，管道包括國中教育會考成績PR97、性向測驗PR97、教育部學術性向資賦優異學生入班鑑定安置參考獎項對照表書面審查、嘉義縣國中資優鑑定證明，由鑑輔會依複選成績擇優錄取。

郭春松說，永慶高中學生今年錄取台灣大學心理學系、台灣大學物理治療學系、成功大學交通管理科學系、成功大學都市計畫學系、清華大學資訊工程學系、陽明交通大學機械工程學系，以及中字輩大學、4所醫學大學、3所師範大學，成績創下學校歷史新高。

郭春松也說，國中部今年將新成立體育班，也是將一個普通班轉為體育班，讓高中部體育班課程向下銜接，體育項目包括足球、角力、散打、軟網，鼓勵學生多元發展，也希望讓更多體育專長學生有合適升學管道，不用遠赴外地就學訓練。

嘉義縣立永慶中學高中部今年升學表現亮眼，太保市長鄭淑分（右）今天到校貼紅榜。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立永慶中學高中部今年升學表現亮眼，太保市長鄭淑分（右）今天到校貼紅榜。記者黃于凡／攝影

嘉義 成功大學 體育

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