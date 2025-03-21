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生態監測毒鳥後農田 萬安國小台東縣科展獲獎

中央社／ 台東縣21日電

台東農田經常發生毒鳥事件，在生態與農民生計間引起討論。池上鄉萬安國小與生態團隊監測農田，發現毒鳥會改變周遭生態，成果獲得台東縣今年國中小科學展鄉土教材獎。

台東縣113學年度第65屆國中小科學展覽會國小組成績出爐，池上鄉萬安國小參與生活與科學應用學科，以「你會不會回來-池上毒鳥事件後休耕農田生態」為主題，獲得台東縣第3名的佳績，更勇獲鄉土教材獎。

協助萬安國小實驗調查的國家發展委員會池上青年培力工作站、生態人員林耿弘今天接受中央社記者訪問表示，池上近年常發生毒鳥事件，除影響生物多樣性外，更可能重創池上米形象，為解決地方痛點，與在地小農共同推動友善驅鳥和田間生態監測多年。

去年萬安國小主動與池上青培站聯繫，希望提供田間監測與物種辨識的技術，透過科學調查，了解毒鳥行為的影響。

林耿弘表示，池上青培站熊良心團隊透過生態攝影機架設技巧、周遭常見物種辨識等培力課程，並媒合田區協助萬安國小完成科展實驗，在師生共同努力下完成長期監測，並將成果參與台東縣科學展覽會，獲得評審青睞，28日上午10時，將於台東縣立體育館頒發獎。

林耿弘表示，學生透過這次科展實驗，發現毒鳥事件旁邊的休耕田區以種籽為食的鳥類大量銳減，記錄到的多是肉食性的鷺科鳥類，和正常田區相較之下有明顯差異，可見毒鳥行為會影響田區周遭生物多樣性，萬安國小師生也希望將此研究成果與池上鄉親分享，並呼籲用比較友善的方式驅鳥，替代毒鳥行為。

台東 團隊 科學

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