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台南4校停辦整併 教局：結合特色不廢校

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南化區玉山國小的特色課程是獨輪車，2023年學生騎獨輪車環台。圖／玉山國小提供
台南市南化區玉山國小的特色課程是獨輪車，2023年學生騎獨輪車環台。圖／玉山國小提供

不敵少子化，部分偏遠學校每年新生僅1、2人，甚至招不到學生，今年8月起，南化西埔、南化玉山、新營新橋、北門雙春國小將停辦，分別併入南化、北寮、新興及蚵寮國小。教育局表示，雖停辦但沒廢校，是成為第二校區，將結合兩校特色，發揮1加1大於2的價值。

市議員蔡育輝說，學校因學生少而停辦並與較大的學校合併，是基於受教權、競爭力考量，對孩子的發展是正向的；但仍有學生數更少的學校沒停辦，教育局應訂定標準，徹底執行，才會更公平也真正為孩子的學習著想。

教育局長鄭新輝說，這些學校因距離近，且會有交通車接送，不會造成家長或學生不方便，且合併後班級學生變多，學習資源也更多，對孩子是有利的。

如玉山國小擅長獨輪車與童軍活動，與北寮國小合併後，山野教育將更加豐富，並計畫將玉山國小作為獨輪車訓練場地；雙春國小以海洋休閒為特色，蚵寮國小則專注於校園藝術，合併後可進一步強化海洋教育。而新橋國小的愛鄉土等課程，也能與新興國小的教學資源結合，創更大價值。

此外，因應少子化與高齡化趨勢，教局正規畫合併後的第二校區設立樂齡學習與健康俱樂部，提供長者完善場地，並加強飲食與健康教育，使校園資源得以最大化利用。

少子化 教育局 玉山

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