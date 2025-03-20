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私中招考爆滿「錄取率竟比台大低」 家長吐背後考量：不是為了成績

聯合新聞網／ 綜合報導
今年北市私立延平中學，光報考人數就多達3800人。示意圖／ingimage
今年北市私立延平中學，光報考人數就多達3800人。示意圖／ingimage

近幾年公立學校意外案層出不窮，不少家長產生安全顧慮，紛紛選擇將孩子送往私立學校，導致入學門檻飆升。就有網友發現，今年五大私中的錄取率，竟比最高學府「台灣大學」還低，當即引發討論。

一名網友在PTT論壇發文，表示自己最近在臉書上，看到越來越多家長選擇讓小孩去念私立小學、私立中學，而前幾天全台私中正好剛辦完招生考試，算了算錄取率竟然比台大還低。以延平中學為例，今年考生人數多達3800人，預計招收11班（495位學生），錄取率僅有13%。

原PO也提到，據了解，那些家長並不特別在意孩子的成績，而是為了安全著想。由於公立學校的學生組成較為複雜，許多需要被安置的孩子，全都混在一般學生當中，「老師根本沒辦法，只能應付的教，孩子也只能自求多福。」

貼文曝光後，不少網友都為複雜的校園環境感到擔憂，表示若有能力，會想把孩子放在相對安全的環境，「有錢的話會吧！環境跟同儕都差很多」、「現在老師完全管不動學生啊！私中可以把你退學，公立的遇到問題學生就無解」、「公校一個不小心就被人拿刀捅沒了」。

另外，也有人認為私立學校搭配政府補助，金額其實沒有想像中沉重，「現在私立其實補助很多，還算可以接受」。根據教育部辦理高級中等學校免學費方案，自112學年度第2學期（113年2月）起，所有具有中華民國國籍的高級中等學校（所有公私立高中職）學生，均不必繳納學費。

校園安全 私校

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