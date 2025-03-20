不敵少子化！台南這4所小學將停辦 教育局長這樣說

不敵少子化，部分偏遠學校每年新生僅1、2人，甚至招不到學生，去年台南市教審會通過南化西埔國小今年8月起停辦，合併南化國小。今年小一新生報到明天開始，教審會上月再通過，南化玉山、新營新橋、北門雙春國小也將在今年停辦。

教育局表示，雖停辦但沒廢校，而是成為第2校區，將結合兩校特色，發揮1加1大於2的價值。

市議員蔡育輝說，學校因學生少而停辦並與較大學校合併，是基於受教權、競爭力考量，對孩子的發展是正向的；但仍有學生數更少的學校沒停辦，教育局應訂定標準，徹底執行，這樣子會更公平也才真正為孩子的學習著想。

南化玉山國小停辦後，今年8月1日起合併北寮國小，新營新橋則是合併新興國小，北門雙春合併蚵寮國小。教育局長鄭新輝說，這些學校因距離近，車程僅幾分鐘，且會有交通車接送，不會造成家長或學生不方便。

學校要合併，難免有人在情感上希望學校能繼續維持。鄭新輝表示，孩子的學習發展除課業外也要兼顧多元學習，特別是同儕間互動的群性發展。若一個班只有1、2名學生，對孩子的學習不公平，合併後班級學生變多，且學校合在一起，讓學習資源更多，對孩子是有利的。每個學校都有自己的特色，合併後就可結合特色，讓學習更豐富。

以玉山國小為例，特色是獨輪車和童軍等山野教育，玉山與北寮合併後，山野教育就更多采多姿，而且有更多學生可學習獨輪車，後續也會以玉山國小為獨輪車訓練場地，並讓環境更完善。

鄭新輝表示，因應少子化及高齡人口增加，目前也正在規畫，學校合併後，第2校區部分場域發展樂齡學習、健康俱樂部，提供老人家更完善的活動場地，以及可加強長輩的飲食、健康教育的場域，讓學校發揮更大功能。而教職員因有工作保障，也不用擔心；合併後，被併學校前3年每年有300萬補助，第4年後仍有150萬，可用在學習規畫。