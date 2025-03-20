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超商「乞丐超人」融入教材 康軒小三學習單掀議…網怒：教壞價值觀

聯合新聞網／ 綜合報導
康軒出版社將「乞丐超人」一詞，融入小學數學教材中。圖／擷取自「康軒文教SDGs專區」
康軒出版社將「乞丐超人」一詞，融入小學數學教材中。圖／擷取自「康軒文教SDGs專區」

康軒出版社為國小常合作的書商之一，近日卻因將超商打折食品（大眾俗稱『乞丐超人』）融入國小數學教材中，引發網友不滿，質疑該用詞帶有明顯嘲笑、貶低意味，不適合作為小學三年級適用之教材。

Threads上一名網友發現，康軒數學3年級下學期教材「SDGs統整學習單-乞丐超人食刻表」，內容除了有各大超商即期鮮食的優惠時間外，還詳細寫出打折價格和類型，相當生活化。不過教材中引用「乞丐超人」（原指購買即期品的小資族，帶有負面貶義）一詞卻造成廣大網友反彈，掀起熱烈討論。

超商即期鮮食之優惠價格與時間，全都編入教材中，相當生活化。圖／擷取自「康軒文教SDGs專區」
超商即期鮮食之優惠價格與時間，全都編入教材中，相當生活化。圖／擷取自「康軒文教SDGs專區」

許多網友認為，乞丐超人是貶義自嘲的說法，不適合放在小學教材中，12歲以下心智尚未成熟，容易影響孩子的價值觀，「裡面都有提到即期鮮食了，就不必使用乞丐超人這種偏頗的詞，尤其還涉及到金錢觀」、「既能省錢，也能避免浪費，教材應該要能傳達這個環保的面向」、「乞丐是自嘲…不是拿來給你當教材的用詞！」

ETtoday報導，康軒出版社表示，此非教材內容，而是課外學習單，內容出自於SDGs的內容延伸，盼孩子能從生活情境中，建立起珍惜地球資源、不浪費食物的觀念，利用活潑的梗圖引發學習動機。後續團隊在設計教材時也會更加謹慎，感謝網友建議。

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