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小手種下照顧 新北汐止東山國小學童興奮採收花椰菜

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
東山國小的學生們親手採收自己種下的花椰菜，從實作中體驗食農教育。 圖／觀天下有線電視提供
東山國小的學生們親手採收自己種下的花椰菜，從實作中體驗食農教育。 圖／觀天下有線電視提供

今(20)日汐止區東山國小辦理東山農場採收趣活動，一年級小朋友在去年底種下的花椰菜，在經過他們細心呵護下，到了收成的時候，所以學校就帶著孩子們採摘花椰菜，不但讓孩子們親身體驗農作物的採收過程，更透過實際操作中學習的方式，增進了他們對食農教育的理解與興趣。

東山國小校長黃丞傑表示，東山國小參與新北市政府教育局「食農樂活巧營造」教育推廣計畫，活化校園場地空間利用，營造食農教育可食地景，讓孩子從小了解及培養珍惜食物的習慣。此次活動為學校食農教育的一環，讓學生們在實際操作中學習，並感受從土地到餐桌的過程。

活動當天，孩子們在老師的帶領下，進到東山農場，開始採收之旅。首先老師們為學生們介紹了即將採收植物的特性及營養價值，還有示範怎麼摘，接著一年級的孩子們就開始採收，雙手先是將花椰菜摘下來，然後拔起整株菜葉，把土甩一甩，學習正確採收，孩子們都超興奮。

東山國小學生說，白花椰菜是自己在一年級6歲的時候種的，現在已經7歲了，今天來採收很開心，很喜歡種菜，因為自己很喜歡吃菜，還有種菜可以摸到土很好玩。

黃丞傑提到，此次「東山農場採收趣」，不僅僅是一場簡單的收穫體驗，更是一堂做中學的食農教育課程，今天剛好一年級小朋友種的白花椰都己經可以收成了，他們都很興奮，因為孩子們是從小種子，慢慢一點一滴的照顧長大，現在長到可以採收非常高興，他們等了很久，所以就讓學生們體驗一下，親收採收的過程。

花椰菜採摘後，葉子剝一剝，中間的梗削完整理後，可以做成涼拌的菜心，至於剝下的菜葉也通通整理起來，拿到堆肥桶去，做落葉堆肥再利用，從種下幼苗，到親手採收，讓孩子們對於食物的來源有了更深刻的體認，食農教育在輕鬆愉快的氛圍中學習。

食農教育

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