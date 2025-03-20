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國中排球聯賽新園國中男女排進甲組決賽 周春米贈加菜金
屏東縣政府與高中體總共同舉辦「113學年度國民中學排球聯賽（JHVL）」甲級男、女子組決賽，21日起一連3天在屏東縣立體育館開打。縣長周春米今關心選手備戰，為屏東縣新園國中男、女子排球隊頒發加菜金加油打氣，期許在賽場上全力以赴。
國中排球聯賽是國內中學校際間運動聯賽，分為甲級與乙級兩大級別，各級分別有男生組及女生組，是國民中學排球最高層級的賽事，歷經初賽及複賽的激烈競爭後，男生組及女生組各產生6支隊伍晉級決賽，屏東縣新園國中男生組及女生組皆成功取得本屆決賽參賽資格。
周春米說，今113學年度國民中學排球聯賽新園國中男、女排雙雙進入決賽資格，除了是選手的榮耀，更是本縣的驕傲。新園國中女排長期表現優異，男排則是近三年第一次進決賽，到場頒發加菜金，勉勵選手加油。
周春米說，本次決賽在屏東舉行，期望各界愛好排球朋友，進到體育館為屏東學子加油打氣。
周春米說，新園國中排球隊能晉級決賽，是全體教練與選手辛勤訓練的成果，也是屏東體育發展的重要里程碑，縣府團隊持續推動各項體育政策，支持學校發展特色運動項目，讓更多優秀選手有機會站上全國舞台，發光發熱。
屏東縣政府體育發展中心表示，新園國中女子排球隊一向是國內頂級勁旅，近年來幾乎未曾缺席國中排球聯賽決賽圈，本屆決賽再度移師到屏東縣立體育館舉辦，對於新園女排也有重大意義。新園國中男排隊以黑馬之姿闖進決賽，是否能取得「雙贏」寫下新園國中排球歷史新頁也令人期待。
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