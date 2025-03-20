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41學童受害…台中棒球教練涉性侵 學校6失職教職員下場出爐

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市一名國小棒球教練涉長期性侵、猥褻學生，受害學生家長(左)今出面受訪。記者陳敬丰／攝影
台中市一名國小棒球教練涉長期性侵、猥褻學生，受害學生家長(左)今出面受訪。記者陳敬丰／攝影

台中某國小棒球隊教練涉性侵、猥褻學童，中檢日前依強制性交、強制猥褻等罪起訴該教練。台中市教育局表示，該校前任校長記大過2次、現任校長申誡1次；另6名教職員處理業務失當，今召開教師成績考核委員會審議，6名歷任體育組長及學務主任各申誡一次。

台中市一名國小棒球教練涉長期性侵、猥褻學生，遭台中市議員江和樹踢爆，台中市教育局擴大調查發現有41名學童受害。受害學生家長今出面說，完全不知道教練對孩子的獸行，整件事情還是接到婦幼隊電話才得知，「學校完全沒有告知」。

教育局指出，該名教練101年曾經南投地方法院判決，涉犯強制猥褻罪有罪判決確定，學校依規不得進用，學校進用人員前應依規至「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」查詢相關紀錄，進用後也應定期查詢；但學校未依規查詢，致該教練繼續在學校持續從事訓練工作，造成41名學生受害，教育局3月18日召開校長成績考核委員會，前校長記大過2次，現任校長申誡1次處分。

另教育局調查，3位學務主任及3位體育組長皆缺乏查詢編制外人員的意識，導致學生遭遇不當對待，相關人員處理業務失當，校方今召開教師成績考核委員會審議，決議自108學年度起歷任體育組長3人及學務主任3人各申誡一次。

台中市 教練 教育局 猥褻

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